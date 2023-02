Cote d'Ivoire: Médias - Les "Observateurs des médias" lancent leur site et récompensent leurs lauréats de 2022

Désignés le 26 novembre 2022, à l'Hôtel parlementaire de Yamoussoukro, au cours du traditionnel dîner-gala qu'organisent les "Observateurs des médias" (Odm), les lauréats de la 2e édition de distinction de l'" Ivoirien nouveau ", ont reçu leurs chèques le 17 février 2023, à l'hôtel Palm Club de Cocody.

Au nombre de six, ils ont été récompensés en présence du représentant de la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, marraine de la cérémonie ; du ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, par ailleurs, meilleur ministre-gouverneur 2022, Philippe Dakpa Légré.

Etaient également présents, le représentant du président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (Udpci), Albert Mabri Toikeusse, meilleur homme politique de l'année ; celui du député de Séguéla, Zoumana Bakayoko ; le député de Soubré, parrain naturel des Odm, Kourouma Ibrahima, et de nombreux invités.

Ces lauréats sont : Ambroise Asseman, désigné meilleur cameraman de l'année ; Maxwel Lozo, meilleur monteur de l'année. Ils sont repartis chacun avec 1,2 million FCfa.

En plus d'eux, il y a Kader Batchil et Gilles Thonnyen, lauréats des prix sectoriels de meilleurs cameramen ; Apollinaire Zié et Michel Kouamé, lauréats des prix sectoriels de meilleurs monteurs ont reçu chacun la somme de 200 000 FCfa.

Outre cette phase importante qui vient boucler l'édition 2022 de distinction de l'" Ivoirien nouveau " des Odm, il a été procédé au lancement du site de cette organisation : www.observateursdesmedias.net. Il s'agit d'un média en ligne qui traitera de plusieurs sujets grâce à ses nombreuses rubriques que sont : l'Actualité ; Politique ; Économie ; les Échos des Régions ; le Sport ; les Arts & Cultures ; les rubriques Afrique, du Monde et enfin Odm Media.

Ce site apprécié des nombreux invités de la cérémonie a été, selon Eric Goré, président des Odm, conçu le 21 décembre 2022 pour la mise en ligne des articles d'actualité, de reportage des membres des Odm et de leurs partenaires.

Pour cela, la solution Web Joomla a été retenue pour un développement dynamique, une gestion centralisée et automatisée du contenu au sein de cette plateforme Internet.

Par ailleurs, il a invité les professionnels des médias à croire aux Odm pour un métier plus professionnel et une publication d'information plus crédible.

Pour le représentant de la marraine de la cérémonie, la ministre d'Etat Kandia Camara, le lancement de ce média en ligne est un exemple à suivre dans un environnement médiatique impacté par le Covid-19.

Ce souffle nouveau à la presse reste, pour le ministère d'Etat, un exemple à saluer quand on sait que le site est assez professionnel avec un contenu varié présentant une bonne image de la Côte d'Ivoire en marche.

Tout en précisant que c'est un coup de main remarquable pour le ministère d'Etat, il assure de la présence de Kandia Camara aux côtés des " Observateurs des médias " dans toutes leurs missions.

Au cours de cette cérémonie qui avait un double sens, Philippe Légré, désigné meilleur ministre-gouverneur de l'année 2022, s'est félicité de la mise en place de ce prix et du média en ligne.

Le prix qui lui est décerné est, précise-t-il, dédié à tous ses collègues ministres-gouverneurs, aux préfets de région, à ses collaborateurs, aux directeurs régionaux, centraux...