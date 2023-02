Soudan: Ministres de Défense et de l'Intérieur assistent aux activités de l'IDEX et du NAVDEX 2023

Abu Dhabi — Le Ministre par intérim de la Défense Lt. Général Yassin Ibrahim Yassin, le Ministre par intérim de l'Intérieur Général Hamid Annan, et le Directeur Général du Système des Industries de la Défense Général Mirghani Idriss Suleiman, ont assisté à la cérémonie d'ouverture du pavillon du Soudan à l'exposition internationale de la Défense (IDEX 2023(, en présence de l'ambassadeur du Soudan aux Émirats Arabes Unis Abdul-Rahman Sharfi, du directeur général adjoint du système des industries de la défense major général Al-Mutasim Abdullah Al-Hajj et d'un certain nombre de commandants des forces armées et de la de la police.

Le Soudan participe avec un pavillon distingué au nom du Système des Industries de la Défense (SID).

Le ministre de la défense a salué le développement atteint par les industries de défense nationales.

Pour sa part, l'ambassadeur Sharfi a salué le grand rôle joué par le le SID à travers sa participation distinguée à l'événement mondial, soulignant que cela affirme son rôle pionnier dans le domaine des technologies de défense, exprimant ses remerciements aux EAU pour l'accueil de cette exposition, appréciant la jeunesse du Soudan pour leur esprit pionnier et leur don continu.

Dans le cadre de ses programmes à l'exposition, le Général Mirghani Idriss Suleiman, Directeur du SID, a visité les pavillons de l'Egypte, de la Chine, de la Biélorussie et de l'Azerbaïdjan et a discuté les moyens de coopération conjointe dans le domaine des industries de défense avec ces pays.

Il convient de noter que l'exposition voit une large participation de plus de 65 pays et de 1350 entreprises de divers pays du monde, en plus de la participation de plus de 77 ministres de la défense et de 79 personnalités militaires importantes, y compris des chefs d'état-major et des commandants de la marine, en plus des délégations militaires de 82 pays sur tous les niveaux de commandement, ce qui est considéré comme la première de son genre.

Les Émirats Arabes Unis participent avec le plus gros pavillon national qui comprend plus de 140 compagnies.

L'exposition de cinq jours, qui se tient au Centre National des Expositions d'Abu Dhabi est considérée comme la plus grande de son genre, car elle coïncide avec le 30e anniversaire du lancement de l'IDEX, l'une des plus importantes expositions de défense au monde et la plus grande de la région.

Le pavillon du Soudan a été bien accueilli par les visiteurs et les participants.