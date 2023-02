Algérie: Algérie-Jordanie - Nécessité de renforcer le partenariat dans l'industrie pharmaceutique

ALGER — Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a souligné mardi à Alger la nécessité de renforcer le partenariat entre l'Algérie et la Jordanie dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, saluant les résultats positifs des partenariats interarabes.

Lors d'un point de presse, en marge de la visite d'une unité de production du groupe "Saidal" à El Harrach (Alger), M. Aoun, qui était accompagné du ministre jordanien de la Santé, Firas Al Hawari, a précisé que le partenariat entre l'Algérie et la Jordanie dans le domaine de l'industrie pharmaceutique "ne date pas d'aujourd'hui", soulignant que (ce partenariat) "a beaucoup progressé au fil des ans".

Le ministre a souligné "la nécessité de renforcer ce partenariat à l'avenir", saluant les résultats positifs des partenariats interarabes.

Selon lui, "toutes les conditions sont réunies pour obtenir des résultats très positifs dans le domaine de l'industrie pharmaceutique".

De son côté, le ministre jordanien a affirmé que la coopération entre l'Algérie et la Jordanie "devrait se renforcer davantage à la faveur de la volonté affichée par les dirigeants des deux pays", estimant que le partenariat bilatéral avait permis de "réaliser un saut qualitatif dans ce domaine au fil des ans".

"L'Algérie détient une très longue expérience dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et nous considérons que nous en faisons partie", a-t-il dit, souhaitant son renforcement à l'avenir, les vols directs entre les deux pays devant reprendre à la mi-mars prochain.

Au cours d'une visite à l'unité de production spécialisée dans les formes sèches et dotée de quatre lignes de production avec une capacité globale de plus de 55 millions d'unités de vente/an, la PDG du groupe Saïdal, Fettoum Akacem a présenté un exposé sur le plan de développement du groupe et son orientation vers la production des produits pharmaceutiques Biotechnologiques à haute valeur ajoutée, à l'instar de la production d'insuline sous forme de flacons destinés aux hôpitaux au niveau de l'unité de Constantine, prévue en mars prochain, ce qui permettra à l'Algérie de garantir sa disponibilité.

La délégation jordanienne a relevé le niveau de maitrise technologique et le respect des bonnes pratiques de fabrication au niveau de cette unité, ce qui traduit le leadership de l'industrie pharmaceutique algérienne dans le continent africain, à même de contribuer à la diversification et à la croissance économique du pays.

La visite de l'unité de production du groupe "Saïdal" s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail d'une délégation ministérielle jordanienne en Algérie.

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar et le ministre jordanien de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement, Youssef Al Shamali, également ministre du Travail avaient présidé, lundi à Alger, les travaux d'une réunion élargie aux ministres des deux pays, représentant plusieurs secteurs en vue d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale.

La réunion s'est déroulée en présence des ministres de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, de l'Agriculture et du développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, de la Santé, Abdelhak Saihi, du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Youcef Chorfa, de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, de la Culture et des arts, Soraya Mouloudji, du côté algérien.

Ont pris part à la réunion du côté jordanien, la ministre de l'Investissement, Mme Kholoud Al-Saqqaf, le ministre de l'Agriculture, Khaled Al Hneifat, le ministre de l'Energie et des ressources minérales, Saleh Kharabsheh, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Makram Al Queisi et le ministre de la Santé, Firas Al Hawari.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale algéro-jordanienne, suite à la rencontre entre les dirigeants des deux pays, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère le Roi Abdallah II bin Hussein lors de sa visite d'Etat effectuée, les 3 et 4 décembre 2022, en Algérie, lors de laquelle ils ont exprimé leur volonté commune de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays frères et d'insuffler une nouvelle dynamique au partenariat stratégique, notamment dans l'industrie pharmaceutique.