Algérie: Le conseil d'affaires algéro-mauritanien satisfait de la ratification du protocole relatif au projet de la route Tindouf-Zouerate

BECHAR — Le conseil d'affaires algéro-mauritanien s'est dit "satisfait" de la ratification du protocole exécutif de mise en œuvre du mémorandum d'entente signé entre l'Algérie et la Mauritanie pour la réalisation de la route terrestre reliant Tindouf à la ville mauritanienne de Zouerate, a indiqué mardi son président, Youcef El Ghazi.

"Nous avons accueilli avec satisfaction la ratification, par décret présidentiel n 23-68 du 7 février 2023 publié au Journal officiel n 8, du protocole exécutif de mise en œuvre du mémorandum d'entente signé entre l'Algérie et la Mauritanie pour la concrétisation de cette importante infrastructure routière qui illustre clairement la conviction du pays à contribuer au développement économique, social et à la sécurité du Continent africain", a souligné M.El Ghazi, dans une déclaration à l'APS.

"Grâce aux efforts de l'Etat en matière d'impulsion et de renforcement des échanges économiques et sociaux entre les pays de l'Union africaine, cette route constituera une nouvelle voie de transit international des marchandises et des personnes entre le Maghreb, l'ouest de l'Afrique et l'Europe", a-t-il expliqué.

Cet important projet routier, a estimé M. El Ghazi, "démontre l'attachement de l'Algérie au développement de notre Continent et au renforcement des échanges économiques et commerciaux entre les pays africains".

Et d'ajouter: "cette infrastructure routière, qui sera concrétisée sur une distance de 773 km, permettra non seulement de promouvoir l'exportation des produits et matières nationaux, mais aussi de contribuer au développement et à la valorisation des échanges économiques entre les deux pays, entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye d'une part, et les pays du Sahel, à savoir le Niger, le Mali, le Tchad, le Burkina-Faso et le Nigeria, d'autre part".

Les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie via le poste frontalier Chahid Mustapha Ben Boulaid de Tindouf , ont atteint, en 2019, un volume de 50 millions DA, a relevé Youcef El Ghazi, affirmant que ce volume sera encore plus renforcé avec la réalisation de cette nouvelle route terrestre.