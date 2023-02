Algérie: Enfance - Krikou souligne l'importance de renforcer la coopération entre l'Algérie et l'UNICEF

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a mis en exergue, mardi à Alger, l'importance du renforcement de la coopération entre l'Algérie et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Lors d'une visite à des établissements spécialisés à Rouiba et à El-Biar relevant du secteur de la Solidarité nationale en compagnie de la représentante de l'UNICEF en Algérie, Katarina Johnsson, Mme Krikou a souligné que cette visite s'inscrivait dans le cadre du "renforcement de la coopération entre le secteur et l'UNICEF, à travers nombre de programmes et d'activités".

Mme Krikou a, par la même, rappelé les efforts de l'Etat en matière de protection et de promotion de l'enfance, en plus de l'intérêt accordé à cette catégorie notamment les enfants aux besoins spécifiques, soulignant les mécanismes du secteur en termes d'éducation et d'enseignement spécialisés.

La représentante de l'UNICEF a suivi, à l'Ecole des jeunes sourds de Rouiba et au Centre pour enfance assistée d'El-Biar, des explications sur les programmes et les procédures mises en place en matière d'accompagnement et de prise en charge psychopédagogique de l'enfance, notamment les enfants handicapés dans le milieu des établissements spécialisés, en sus des moyens humains et matériels dédiés à cet effet.

Dans ce cadre, la représentante de l'UNICEF s'est félicitée des programmes et des mécanismes mis en place en matière de prise en charge de l'enfance, notamment de la catégorie aux besoins spécifiques, saluant les efforts de l'Algérie en la matière.