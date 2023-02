Algérie: Energie et Mines - Arkab passe en revue avec son homologue jordanien les voies de renforcement de la coopération bilatérale

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, mardi à Alger, le ministre de l'Energie et des ressources minérales du Royaume hachémite de Jordanie, Saleh Kharabsheh, avec lequel il a passé en revue les voies de renforcement de la coopération bilatérale en matière d'énergie et de mines, a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux ministres ont, lors de cette rencontre, passé en revue l'état des relations de coopération entre les deux pays en matière d'énergie et de mines, mais aussi les moyens de les renforcer et de les promouvoir, notamment en termes de commercialisation de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gaz de pétrole liquéfié (GPL), en plus de l'électricité et des énergies nouvelles et renouvelables, selon la même source.

Les deux parties ont également évoqué les voies de renforcement de la coopération et de l'investissement dans les mines, notamment l'exploitation de phosphate et des engrais phosphatés, en sus des études géologiques et minières.

Dans le même cadre, les deux parties ont convenu de "mettre en place un plan d'action, d'effectuer des rencontres entre les experts des deux pays et d'élaborer une feuille de route en vue de concrétiser ces accords en matière de commercialisation de gaz, d'énergies renouvelables, d'exploitation du phosphate et d'ammoniac et d'études géologiques, en concrétisation des résultats ayant sanctionné la rencontre des dirigeants des deux pays en décembre 2022", conclut le communiqué.