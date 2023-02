Algérie: Patrimoine culturel - Mouloudji s'entretient avec le ministre jordanien du Tourisme et des Antiquités

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a examiné, mardi à Alger, avec le ministre jordanien du Tourisme et des Antiquités, Makram Al Queisi, des thèmes liées à la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel, la recherche archéologique et la gestion des sites archéologiques et monuments historiques, indique un communiqué du ministère.

Les deux parties ont examiné en outre le contrat de jumelage entre le Centre national de recherche en archéologie (CNRA) et le Département des antiquités de la Jordanie, ainsi que l'échange des expertises en matière de valorisation et de gestion des sites archéologiques et monuments historiques importants, notamment ceux inscrits sur la liste du patrimoine culturel mondial, précise la même source.

Mme Mououdji et son hôte ont proposé des projets d'échange sur la gestion des parcs culturels et la préservation du patrimoine culturel existant dans les deux pays, ainsi que la préservation et la restauration de la bâtisse traditionnelle, ajoute le communiqué.

Ils ont convenu également de proposer un programme exécutif commun pour concrétiser les objectifs prioritaires entre les deux parties.

La ministre de la Culture a tenu sa rencontre avec le ministre jordanien dans le cadre de la visite de travail en Algérie d'une délégation ministérielle jordanienne, conclut le communiqué.