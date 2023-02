Madagascar: "Les dégâts sont considérables" - Plusieurs morts après le passage du cyclone Freddy à Madagascar

Après avoir traversé l'océan Indien pendant 15 jours, le cyclone tropical Freddy a touché terre sur la côte est de Madagascar le 21 février 2023. Cette image montre Freddy juste à l'est de Madagascar à 13h50 heure locale (10h50 temps universel) le 21 février Il a été acquis par le Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) sur le satellite NOAA-20, en utilisant les données VIIRS de la NASA EOSDIS LANCE, GIBS/Worldview et le Joint Polar Satellite System (JPSS).

Selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), quatre personnes sont décédées suite au cyclone tropicale Freddy, qui a touché la Grande île dans la nuit de mardi à mercredi.

Le tant redouté cyclone Freddy a frappé la côte sud-est de Madagascar mardi soir aux environs de 19h30, heure locale, emmenant avec lui des vents violents soufflant à 130km/h, des rafales estimées à plus de 180km/h et une mer démontée avec des vagues avoisinant les 10 m de haut.

Le dernier bilan fait état de quatre morts. Ce " cyclone tropical très intense ", c'est son appellation à la vue de ses paramètres météorologiques puissants, a atterri à environ 30 km au nord de Mananjary, un lieu d'impact quasiment identique aux deux derniers cyclones qui avaient ravagé l'île en février 2022.

Ici, dès le lever du jour, la population était déjà en nombre dans les rues pour constater les dégâts provoqués par le passage de Freddy. Au sol, des fils électriques, des tôles, des tas de bois... Beaucoup de maisons ont perdu leur toit, et ce malgré les milliers de sacs de sable qu'on voyait dispersés çà et là sur les habitations.

Le jardin est détruit, c'est un terrain de sable. Quelques voisins n'ont plus de toit. Les dégâts sont considérables.

Pascal Sallé, habitant de Mananjary

Certains amassent ce qu'il reste de leur maison et repartent avec des planches sous le bras pour éviter de se faire dérober le peu qu'ils ont encore. D'autres sont partis dans les rizières à la recherche d'affaires et de tôles, éparpillées par les vents. Une habitante décrit des arbres totalement nus, des cocotiers étêtés. Au cœur de la ville, le mur d'enceinte de la prison s'est lui complètement effondré. Cependant, la vie reprend. Certaines épiceries viennent déjà de rouvrir et le soleil est réapparu.

Freddy, lui, a perdu en intensité et est passé au stade de forte tempête tropicale. Il évolue actuellement dans les hautes terres centrales et devrait sortir par le canal du Mozambique ce mercredi après-midi, au nord de Tuléar, du côté de Morombe. Sur sa trajectoire, les vents et la pluie restent néanmoins violents et les autorités appellent encore à la plus grande vigilance.