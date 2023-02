Afrique: Bojang -" C'était fantastique ce qu'ils ont fait aujourd'hui,il faut continuer sur cette lancée"

La Gambie a dû faire preuve de patience, mais le succès est au bout. Troisièmes de l'édition précédente de la CAN Total Energies U20, les Scorpions Juniors ont longtemps pensé devoir se contenter d'un match nul face à la Tunisie, pour leur première sortie dans le groupe C, avant de finir par forcer la décision dans les dernières minutes (1-0).

En conférence de presse d'après match,Le sélectionneur, Abdoulie Bojang, avait visiblement bien étudié son adversaire et voyait ses poulains prendre le jeu à leur compte et procurant régulièrement des situations aux abords de la surface tunisienne "on avait dès difficultés en début de match mais on su se ressaisir rapidement. C'est une victoire importante pour nous, gagner son premier match était une nécessité. je suis très content. C'est un groupe de jeunes joueurs mobilisés pour l'objectif.

Emmenés par Kajally Drammeh de Cape Town City FC et Mamin Sanyang du Bayern Munich, les Gambiens manquaient toutefois de réalisme dans le dernier geste.

Ils ne se décourageaient pas malgré tout, face à une formation tunisienne peu inspirée, mais bien en place.

Sans se précipiter, ils se faisaient de plus en plus insistants devant les cages de la Tunisie, sans se créer de réelles situations de but pour autant.

"j'étais l'entraîneur des U17, je connais ses jeunes.C'était fantastique ce qu'ils ont fait aujourd'hui,il faut continuer sur cette lancée" conclut Bojang.

Avec cette victoire, la Gambie prend la tête du groupe C en attendant le match qui va opposer le Bénin à la Zambie.