Afrique: Sellimi - "On a manqué de réalisme dans le dernier geste !

La sélection tunisienne des moins de 20 ans a débuté ce mardi son parcours en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations U20 avec une défaite.Face à la Gambie, le match s'est soldé sur un score d'un but à zéro.

En conférence de presse d'après match , le Sélectionneur Adel Sellimi parle d'un résultat en dessous des attentes "On s'était bien préparé mais on a raté l'entame. on a manqué de cohésion au milieu de terrain. On a surtout manqué de réalisme dans le dernier geste.".

La Tunisie va chercher un second souffle "on a manqué d'inspiration mais on était un place. Il va falloir se rehausser car le groupe est capable d'avoir un sursaut d'orgueil." a déclaré l'ancien joueur du club africain de Tunis.