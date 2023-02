Afrique: Deguenon, le sélectionneur du Bénin - "on nourrit beaucoup de regrets" !

"on a partagé les points, ce décevant vu la prestation courageuse des troupes. Les joueurs ont vraiment mouillé le maillot. il fallait être plus concentré, plus réaliste. Après notre but, on n'a donné le ballon à l'adversaire pour se battre.Le Bénin pourra nourrir des regrets car on pouvait empocher les points, se mettre à l'abri,tuer le match.".

Dominateurs dans le jeu, ils vont avoir par trois fois des occasions franches d'ouvrir le score, mais vont pêcher dans le dernier geste.

Symbole de ce manque de réalisme, Farid Junior Edou qui par deux fois avait la balle de but, mais ratait le cadre (29ème), puis perdait son duel face au portier zambien juste avant la mi-temps (44ème).

Les deux équipes finissaient par se quitter dos à dos. Un résultat qui fait les affaires de la Zambie compte tenu des nombreuses occasions béninoises.

Au classement de ce groupe C, les deux équipes comptent chacune 1 point et se retrouvent à égalité derrière la Gambie qui a battu la Tunisie plus tôt dans la journée (1-0).

Le Bénin devra rectifier le tir dès vendredi face à la Tunisie "on aura deux jours pour mettre nos idées en place.on doit etre plus realiste et tranchant" conclut Deguenon