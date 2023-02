Congo-Kinshasa: Championnat national de boxe - SOS pour les athlètes du Nord-Kivu

La ligue provinciale de boxe du Nord-Kivu a lance mardi 21 février un SOS aux personnes de bonne volonté afin de faire voyager les boxeurs de Beni, Butembo et Goma à Kinshasa, où devra se jouer la 31e édition du championnat national de boxe du 2 au 7 mars prochain.

Intervenant sur Radio Okapi, le président de la ligue de boxe du Nord-Kivu, Florimond Matabishi, a estimé que, le gouvernement provincial étant en difficulté de faire voyager ces athlètes à la suite de la crise sécuritaire que traverse la province, seule la volonté des amoureux des sports pourrit décanter la situation :

" Comme on ne sait pas amener les boxeurs de Beni et de Butembo aujourd'hui, nous avions souhaité que les boxeurs se préparent dans leurs entités et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant nous sommes butés aux moyens. Vous savez aujourd'hui, la province est en guerre et nous ne savons pas comment demander l'argent a la province. La province ne va pas sortir l'argent aujourd'hui, c'est pourquoi nous demandons aux gens de bonne volonté de nous aider. "

Si les moyens financiers sont disponibles, selon lui, la ligue provinciale pourrait aligner au moins deux boxeurs de Butembo, deux de Beni et deux autres de Goma. " Si nous avons les moyens de faire voyager ces six boxeurs, ça sera une très bonne chose pour nous. Et le Nord-Kivu sera représenté " à la 31e édition du championnat national de boxe, a souhaité Florimond Matabishi.

Il a réitéré sa demande aux gens de bonne volonté, aux sportifs de Butembo, Beni et de Goma pour qu'ils libèrent les fonds nécessaires pour faire voyager ces boxeurs.