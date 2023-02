Burkina Faso: Violences basées sur le genre - La CAPSSR-BF implique les coutumiers, religieux et communautaires dans la lutte

La Communauté d'Action pour la Promotion de la Santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso (CAPSSR-BF) a organisé les 14 et 15 février 2023, à Ouahigouya, un atelier de formation sur les violences basées sur le genre au profit de 25 leaders religieux, coutumiers et communautaire avec l'appui financier de Oxfam-Burkina.

Vingt-cinq leaders communautaires, religieux, coutumiers et politiques de la région du Nord (Yako et Ouahigouya) ont renforcé leur capacité en gestion des violences faites aux femmes et aux filles. Et cela avec un focus sur les violences faites aux personnes vulnérables telles que les handicapées et les déplacées internes.

Durant deux jours, les participants ont fait un tour d'horizon sur les droits de la femme, les manifestations, les formes les causes et les conséquences des violences basées sur le genre (VBG), les voies de recours en cas de VBG. Ils ont partagé leurs expériences sur les cas de violences faites aux femmes rencontrées.

La CAPSSR-BF veut faire de ce groupe de leaders des alliés de défense des droits des femmes et des jeunes filles au sein de leurs communautés. C'est ainsi que lors de la session, il leur a été démontré la nécessité de la prévention et de la réduction des violences faites aux femmes et aux filles.

Cette session de formation entre dans le cadre du Projet Voix et Leadership des Femmes (VLF) de Oxfam Burkina sur financement de Affaires Mondiales Canada (AMC).

Les VBG se définissent comme " tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d'entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique ". Selon le rapport de l'enquête démographique de santé (EDS 2010), une femme sur cinq, soit 20% des femmes, a déclaré avoir subi depuis l'âge de 15 ans des violences physiques à un moment donné de sa vie. Aussi une étude de PMA menée par l'ISSP, révèle que chez les femmes en âge de procréer au Burkina, 25, 7 % ont subi des violences entre partenaire intimes et 16% des violences au sein de leurs ménages l'année dernière.

Parmi les femmes, relate la même étude, ayant subi des violences et ayant rapporté avoir recherché de l'aide, presque toutes se sont tournées vers de l'aide informelle, comme leur famille, leurs amis leurs voisins, etc.

La Communauté d'Action pour la Promotion de la Santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso (CAPSSR-BF) est une coalition qui travaille pour la promotion des droits relatifs à la Santé de la Reproduction au Burkina Faso. Sa Mission est de contribuer à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive à travers la lutte contre les violences basées sur le genre.