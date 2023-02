Congo-Kinshasa: " Cher Député Ntambwe Eliezer, se concentrer sur la question de la sécurité avant d'en arriver aux élections, veut tout simplement dire - il faut une transition en RDC... "

En suivant le député du district de la Lukunga, M. Ntambwe Eliezer, qui est le président du parti politique Action Commune pour la République, dans son entretien avec le journaliste de la VOA Marius Muhunga pendant son passage à Washington ; il a ouvert un débat sur ce qui va ou peut arriver dans cette année appelée " ELECTORALE " .

Je pense qu'étant journaliste de carrière, qui a connu la tyrannie du régime sanguinaire d'alias Joseph Kabila dans sa chair, il ne se permettrait de plonger le peuple dans la brume en utilisant un langage codé concernant les élections...

Pour le député Ntambwe Eliezer, il a choisi la sécurité en lieu et place des élections pour cette année au micro de Marius Muhunga :

" Nous sommes en difficulté d'abord en RDC, parce que nous sommes devant trois choses : il y a le social du peuple d'un côté, il y a la guerre de l'autre côté, il y a les élections là-bas !

Maintenant on se pose la question sur les trois, on doit opérer un choix. Et si on demandait à M. Ntambwe que je suis, je vais opérer un choix pour mettre beaucoup plus d'importance sur l'aspect sécuritaire... Mais comme des fois, on organise les élections pas pour nous-mêmes, mais pour les autres parce que la communauté internationale fait pression, il faut faire les élections dans le délai, on sera obligé de les faire. "

Au journaliste Marius de demander au député Ntambwe Eliezer : " Parce que vous pensez que si ça dépendait de vous, on n'aurait pas dû faire des élections ? "

A Eliézer de répondre : " On aurait d'abord à se pencher sur la question sécuritaire, parce que ceux qui sont à Kitshanga, ceux qui sont à Bunagana ne sont pas kongolais que nous? Donc les gens meurent, nous nous battons pour accéder au pouvoir ?!? Même si quelqu'un d'autre accédait au pouvoir aujourd'hui, il ne fera pas de MIRACLE ! "

Marius: " Vous donnez raison à Kabila qui, en 2018 n'a pas voulu organiser les élections à Beni parce qu'il y a eu, y avait des problèmes sécuritaires ? "

Eliezer : " De toutes les façons, il avait quand même organisé par la suite les élections, mais les élections, il avait organiser les élections partielles, les autres avaient voté. Moi, je pensais peut-être qu'on pouvait se concentrer sur la question de la sécurité avant d'en arriver aux élections pour que nous soyons dans un climat un peu normal pour que nous puissions faire quelque chose ". Fin de citation.

Ce langage ubuesque rime avec la manière dont de l'article 70 alinéa2 de notre Constitution a été mal interprété par le régime passé : " À la fin du mandat, le président de la république reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. "

Le Député National Ntambwe Eliezer vient de donner raison à l'exilé politique, le Prophète MUKUNGUBILA Joseph, pour ne pas dire qu'il vient d'emboîter le pas à sa récente lettre ouverte intitulée : " QUAND UN HOMME MANQUE L'AMOUR DE SA PATRIE, IL NE DOIT ÊTRE QU'UN TRAÎTRE... " d'où nous tirons cet extrait où le Prophète Joseph MUKUNGUBILA déclare : "

... Hélas ! Dans ce contexte mensonger, toute la pitrerie de la mauvaise gouvernance annonce la tenue des élections. Quel contraste ! Surtout quand on sait que le mariage avec l'occupation (l'invasion rwandaise) ne peut pas nous permettre d'oser parler des élections... Toutes choses étant égales par ailleurs, nous ne nous voilerons pas la face en décrétant ce que tout le monde sait de fait : le Kongo est en guerre, le pays est agressé et infiltré de partout...

Nous sommes des hommes et surtout un peuple de la préférence de Dieu (peuple de prédilection), je sais de quoi je parle. N'acceptez pas ces élections comme un chèque en blanc que vous offrirez à ces mêmes dirigeants qui ont signé l'option de vous faire souffrir... Dieu s'est souvenu de vous peuple congolais, Il vous instruit de ne pas plonger dans la confusion électoraliste parce que Lui-même a déjà préparé son OINT pour vous diriger. Que les dirigeants actuels semblent faire fi de Dieu pour vous conduire tout droit dans les malheurs et la malédiction, vous êtes prévenus, mes très chers compatriotes.

Et comme je l'avais déclaré il y a quelques années, nous allons combattre les envahisseurs et tous les traîtres congolais qui leur sont alloués. Avec l'aide de l'Éternel Dieu je vous le jure nous allons stabiliser le Kongo.

Bref, il est inconcevable pour le moment de vous précipiter vers les élections. La seule et unique solution pour le Congo, mon pays, c'est la TRANSITION. Prière nous épargner la honte devant les nations. " Fin de citation.

Cette lettre vient à point nommé pour répondre à la question qu'avait posée le célèbre journaliste de la RFI Alain FOKA: " QUI POUR SAUVER LA RDC? "

Le député national Ntambwe Eliezer a très bien compris le message de l'exilé politique MUKUNGUBILA Joseph, mais il n'a pas eu le courage de dire clairement qu'il faut UNE TRANSITION SANS FÉLIX TSHILOMBO TSHISEKEDI.

Un pays en guerre ou sous occupation étrangère ne doit pas se permettre de faire des élections, qu'on se le dise!!! Ce serait, comme le spécifie sans ambiguïté, l'exilé politique et Prophète MUKUNGUBILA Joseph, donner chèque à l'occupant et ses sbires pour amplifier encore les souffrances du peuple Kongolais.

Le peuple kongolais doit se prendre en charge pour changer définitivement les choses en RDC en réclamant ou exigeant une TRANSITION.

Le peuple doit apprendre à exercer ses droits en tant que souverain primaire qui a le plein droit de résilier tout contrat social diamétralement opposé à ses désidératas. Il a le devoir de débarquer tous les dirigeants qui travaillent à contre-courant des vœux et souhaits du peuple !

Pendant l'occupation japonaise, la Chine n'a pas cherché à faire des élections, pour plaire aux bourreaux du peuple, mais elle avait trouvé un moyen de créer une cohésion entre les loyalistes et les communistes pour lutter contre l'occupation japonaise.

Il nous faut une véritable cohésion nationale au sein de cette TRANSITION que le peuple souhaite de tous ses vœux...

Cette TRANSITION reste le seul remède politique bien approprié pour guérir la RDC et lui permettre de voir s'ouvrir des nouveaux horizons pleins d'espoir pour le décollage de la nation.

Seul celui que Kimbangu (N'kuatu lendo C-à-d, le grand Roi Divin autrement appelé le Christ Noir) avait prédit, est capable et valable pour diriger cette TRANSITION qui va nous amener vers l'âge d'or où le peuple aura à respirer un bel air.

Les Kongolais ont aussi pleinement droit à la vie, au bonheur et à la joie ; et de jouir de toutes les ressources que Dieu a mis à sa disposition qui ne continuent à profiter à l'envahisseur et à ceux qui financent et motivent cet envahisseur rwandais.

Comme l'a clairement dit le visionnaire Samuel Masambukidi ainsi que Roger Baka, qui a explicité que le cinquième président qui doit diriger le Kongo selon les visions de Kimbangu et autres, doit être le Ministre du Dieu Créateur donc un Serviteur de Dieu: le DAVID KONGOLAIS.

Alors, autant que le peuple Kongolais qui continue à souffrir dans tout son être les affres de cette invasion injuste lui imposée, se mettent debout et se rangent dans l'option édictée par le Prophète Joseph MUKUNGUBILA, de pouvoir réclamer et exiger une TRANSITION !

A moins que le peuple trouve mieux à se délecter des souffrances et malheurs lui imposés !

A bon entendeur s'aligne !

Activiste, Penseur et Notable de Madimba Mingiedi Mbala N'zeteke Charlie Jephthé