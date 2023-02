Congo-Kinshasa: Journée mondiale du pangolin RDC - L'ONG Synergie Rurale-Action paysanne sensibilise sur la protection de cette espèce animale

L'organisation non gouvernementale de conservation de la nature et de Développement Communautaire dénommé : " Synergie Rurale -Action Paysanne (SyR-AP) a organisé, le samedi 18 février dernier, une séance de sensibilisation de la population de la commune de Limete sur la protection des pangolins à Kinshasa et dans trois villages de la province de Maï-Ndombe à l'occasion de la journée mondiale du pangolin.

"Cette séance de sensibilisation concerne surtout les enfants afin qu'ils intègrent les notions de la protection des pangolins dès le bas-âges, nous étions là pour sensibiliser non seulement les jeunes mais aussi, les agents de l'Etat, les vendeurs de gibier et les consommateurs parce que la demande vient de consommateurs. Car, si vous vendez quelque chose et qu'il n'y a pas de consommateurs. Donc, cela ne vas pas avancer. Voilà pourquoi, nous martelons sur la sensibilisation de la population car ce sont eux qui ramène les animaux de la forêt", a relevé M. Claude Keboy, Coordonnateur et expert des groupes des spécialistes des pangolins au cours des exposés.

Chaque espèce protégée a sa journée mondiale même pour les arbres, l'Union Internationale pour la Conservation de la nature (UICN) qui est l'une des principales organisations non gouvernementales mondiales consacrées à la conservation de la nature qui déclare les journées et celui qui a la gestion de toutes les espèces dans le monde dont la RDC fait partie. Il a fait savoir que le pangolin est une espèce désormais protégée parce qu'elle est unique au monde avec ses écailles. Le Pangolin est un petit mammifère de la famille des Mantidés connu sous le nom de fourmilier écailleux.

Le pangolin a plus que jamais besoin de protection pour la simple et bonne raison qu'il peut difficilement se défendre seul. Plutôt que d'adopter la fuite, celui-ci se roule en boule lorsqu'il est confronté à un danger, favorisant la tâche aux braconniers qui n'ont plus qu'à le ramasser, a dit M. Claude M. Keboy relève, en effet, qu'ils ont beaucoup de projet parmi tant d'autres dont les priorités sont celles portant sur la préparation d'un atelier pour mettre en place un premier document stratégique pour le pangolin et la deuxième sur terrain, nous sommes dans le processus consistant à créer au moins trois concessions de forêt communautaire locale, sur terrain nous expliquons aux gens que le pangolin est protégé.

La RDC troisième pays au monde fournisseur des écailles de pangolin Pour M. Claude Keboy, la RD. Congo est comptée parmi le trois pays fournisseur des écailles de pangolin au monde d'une manière illicite et illégal. "Le pangolin menacé d'extinction par le braconnage en RDC fait, désormais, partie, des espèces dont le commerce est interdit à l'échelle mondiale. Cette décision a été votée à l'unanimité par la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction (Cites) en Afrique du Sud.

Certains pays appliquent déjà cette décision mais, la RDC ne l'a pas encore adopté ", souligne la source. Il a expliqué, en outre, qu'en République Démocratique du Congo, nous n'avons pas un plan stratégique pour le pangolin comme c'est le cas avec l'Okapi et le Bonobo. " Il existe 8 espèces de pangolins : en Asie, on trouve le pangolin malais, le pangolin de Chine, le pangolin indien, le pangolin des Philippines ; en Afrique, vivent les quatre autres espèces : le pangolin géant, le pangolin du Cap, le pangolin à longue queue et le pangolin à petites écailles. Les pangolins sont solitaires et non communautaires. Ils se réunissent seulement pour s'accoupler. Le mâle marque son territoire de son urine pour attirer la femelle. La grossesse dure entre 4 et 5 mois. A la naissance, le pangolin mesure environ 150 millimètres soit 15 centimètres pour peser entre 80 et 450 grammes.