Burkina Faso: Projet " filets sociaux " - Un million de bénéficiaires directs enregistrés

Le projet " filets sociaux " a organisé un atelier de redevabilité et d'échanges avec les gouverneurs des 13 régions, le mardi 21 février 2023 à Ouagadougou

Le gouvernement présente ses initiatives en matière de protection sociale et particulièrement les programmes de filets sociaux en tant qu'instruments de lutte contre la pauvreté et l'inclusion des personnes vulnérables et défavorisées aux gouverneurs des régions du Burkina Faso. Le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille a organisé, le mardi 21 février 2023, à Ouagadougou, un atelier de redevabilité et d'échanges sur les filets sociaux avec ces dépositaires de l'autorité au niveau régional.

Pour la cheffe du département, Nandy Somé/Diallo, le projet " filets sociaux " a pour objectif d'accroitre la consommation des ménages pauvres et vulnérables ainsi que leur accès aux services sociaux de base. A l'écouter, l'Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) de 2018 indique que seulement 0,6% des ménages ont eu accès à au moins un transfert cash.

" Cela est assurément faible au regard de l'effectif de la population vivant en-dessous du seuil de pauvreté estimé à plus de 40% ", a-t-elle signifié. Elle a aussi relevé qu'à la date du 31 décembre 2022, les données du Secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (SP/CONASUR) font ressortir un total de 1 882 391 personnes déplacées internes dont 17,62% d'hommes, 23,93% de femmes et 58,44% d'enfants. " Ces chiffres sont interpellateurs et nous sommes tous invités à travailler en synergie d'actions afin d'offrir aux personnes vulnérables un mieux-être social ", a-t-elle lancé.

A l'entendre, de 2014 à nos jours, le projet a concerné huit régions du pays que sont le Nord, l'Est, le Centre-Ouest, le Sahel, la Boucle du Mouhoun, le Centre-Nord, le Centre-Est et le Centre. Mme Somé a fait savoir qu'en termes de bilan, les interventions du projet ont permis d'atteindre plus d'un million de bénéficiaires directs. Malgré ces acquis, à son avis, le projet rencontre des difficultés dans sa mise en œuvre à cause de la multiplicité des acteurs sur le terrain et des modes d'intervention.

De ce fait, pour elle, cette rencontre qui s'inscrit dans la perspective d'une démarche participative et inclusive vise à faire le point des actions menées, à tirer les enseignements et à formuler des recommandations pour les prochaines interventions. Elle a, par ailleurs, relevé que des actions sont entreprises par le gouvernement pour y remédier, notamment l'élaboration d'une loi sur la protection sociale au Burkina Faso, l'adoption en 2021 d'un décret portant création du registre social unique, l'élaboration d'un programme national de filets sociaux. Du reste, Mme Somé a souligné que la Banque mondiale (BM) a investi environ 63 milliards F CFA pour faire face à la pauvreté dans le cadre du projet " filets sociaux " pour un délai de trois ans (2021-2024).