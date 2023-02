Madagascar: Fizafafafi - S'unir pour le développement de Fianarantsoa

" Charité bien ordonnée commence par soi-même ".Une grande mobilisation des natifs de la province de Fianarantsoa se prépare actuellement avec comme objectif le développement de la province et en donner l'exemple comme le dit sa devise " Soa fianatra no mahavokatra ". Concrètement, il s'agit de mobiliser et conscientiser tous ceux qui se sentent préoccupés par le développement de la province de Fianarantsoa. Unir tous les efforts pour les mettre au service de ce développement.

L'idée a mûri depuis longtemps parmi les natifs de la province, mais ce n'est qu'en 2018 qu'ils ont décidé d'agir réellement par le biais d'une association dénommée " Fikambanan'ny Zanaky ny Faritanin'i Fianarantsoa " (FIZAFAFI ou Association des natifs de la province de Fianarantsoa).

L'association est dirigée actuellement par Christine Razanamahasoa, présidente de l'Assemblée nationale, et prévoit d'organiser une grande rencontre à Fianarantsoa où est d'ailleurs implanté le siège social de l'association.

Actions sociales

Avant-hier à Ambatoroka, le FIZAFAFI a donné une conférence de presse pour expliquer ses objectifs et le but du grand rassemblement qu'il prévoit à Fianarantsoa le 25 février prochain.

Traditionnellement, ce genre de rencontre est organisé à l'occasion du Nouvel An et marqué par un reboisement massif, mais cette fois, le FIZAFAFI a opté pour des actions sociales à travers une pensée pour les familles nécessiteuses de la province.

Les conférenciers ont ainsi indiqué que l'objectif statutaire de l'association est d'œuvrer ensemble pour le développement de la province de Fianarantsoa. Un développement qui accuse un certain retard par rapport à d'autres, " alors que Fianarantsoa a tous les atouts et potentiels qui peuvent la propulser au premier rang des provinces les plus développées du pays ". Parmi ces atouts figurent les richesses tant humaines que naturelles, et qu'il faudra maintenant revitaliser pour les mettre à contribution au service de ce développement. Et ce sera d'ailleurs l'objet de ce grand rassemblement du 25 février. Près de quarante mille personnes issues de toutes les provinces y sont attendues, dont particulièrement celles venant des six régions qui composent l'ex-province de Fianarantsoa, à savoir Haute Matsiatra, Amoron' i Mania, Ihorombe, Atsimo- Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany.

Ce sera aussi une occasion pour tous ces natifs de raviver leur grande solidarité en se côtoyant et s'échangeant les idées et compétences qui pourront servir le développement de leur province.