Cote d'Ivoire: Foyer refusé à Stéphane Kipré à Morondo ? Le Maire Moussa Traoré dit des vérités

Moussa Traoré, maire de Morondo dit sa part de vérité suite aux propos de Stéphane Kipré faisant état de ce qu'il lui a été refusé le foyer de la ville pour un meeting.

Dans une déclaration, Stéphane Kipré a indiqué avoir demandé la salle du foyer de Morondo au maire pour tenir son meeting. Mais selon lui, le maire aurait opposé un refus à cette demande. Le maire en question dit sa part de vérité.

" Cette journée de vendredi était consacrée au département de Kani où nous avions deux activités : une rencontre avec les populations à Tiesso et un meeting au foyer des jeunes de Morondo. En dépit d'un courrier qui lui a été adressé en bonne et due forme, le maire de Morondo n'a pas jugé utile de répondre aux représentants de notre parti ; nous refusant ainsi la salle demandée ", lit-on dans la déclaration du PPA-CI en tournée du mercredi 15 au samedi 18 février 2023 dans la région du Worodougou à l'invitation de la coordination régionale de son parti . La journée du vendredi 17 février 2023 était consacrée au département de Kani avec deux activités prévues ( une rencontre avec les populations à Tiesso et un meeting au foyer des jeunes de Morondo), selon le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire.

Le démenti du maire Moussa Traoré

Joint le lundi 20 février 2023 par L'Intelligent d'Abidjan, Moussa Traoré, maire de Morondo a expliqué qu'aucune activité du Ppa-ci n'a été interdite dans sa ville. Il a fait savoir qu'aucun représentant de Ppa-Ci ne s'est rendu à Morondo. " Ils ne sont même pas arrivés à Morondo, ils étaient à Tiésso, ils ont eu un incident et puis, ils se sont retournés. Sinon, aucun jeune de Morondo ne leur a interdit de faire leur meeting.

Personne ne leur a interdit d'avoir accès à Morondo, ce n'est pas possible ", a-t-il éclairé. S'agissant du foyer des jeunes, le maire a expliqué qu'il n'est pas dans le patrimoine de la mairie et que c'est un domaine privé. " Ce foyer existait avant que la ville de Morondo soit érigée en commune Depuis que la mairie existe, aucun maire ne s'est ingéré dans la gestion du foyer. Ils devaient prendre attache avec les responsables du foyer. Nous avons été surpris d'entendre qu'ils ont demandé le foyer et que la mairie a refusé de le leur donner.

Quand j'ai besoin du foyer de Morondo, je le loue moi-même parce qu'il appartient à l'association de N'Garadougou. ", a confié Moussa Traoré.

Un courrier reçu moins de 48 heures avant le meeting

Par ailleurs, le maire de Morondo a affirmé que le courrier de demande d'autorisation d'occupation du foyer des jeunes est parvenu à ses services le mercredi 15 février 2023 à 16 heures. La secrétaire l'ayant réceptionné, l'a transmis le jeudi 16 février 2023 au 2è adjoint au maire qui est le maire résident. Aussitôt, dit-il, son adjoint au maire lui a transmis le courrier à 11 heures sur WhatsApp en vue de valider. " Quand j'ai lu le courrier, je lui ai demandé de faire un retour rapide pour dire qu'il n'y a pas de problème. Depuis qu'ils ont déposé le courrier le mercredi 15 février 2023 soir, ils ne sont plus rentrés en contact avec qui que ce soit à la mairie ni avec moi ni avec mon 2è adjoint. Mon adjoint au maire a tenté de les joindre à deux reprises, les contacts qui étaient sur le courrier ne passaient pas ", a expliqué l'autorité municipale.