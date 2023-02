Sénégal: Le "Plastic Odyssey", un navire de sensibilisation au recyclage du plastique, est à Dakar

Plastic Odyssey, le navire qui parcourt le monde pendant trois ans pour sensibiliser sur la pollution plastique, est à Dakar. À son bord, une équipe de passionnés d'environnement et un atelier de recyclage embarqué. Des rencontres avec les acteurs du recyclage sénégalais sont également programmées.

Dans la petite salle de conférence du navire, les idées fusent. Une dizaine de jeunes entrepreneurs dans le domaine du recyclage échangent avec les techniciens de Plastic Odyssey. Certains, comme Saliou Kanté, qui travaille avec une décharge de Kedougou, sont à la recherche de solutions concrètes : " On a tellement accumulé les déchets, parmi tous ces déchets que nous avons accumulés, comment on essaie de revaloriser, histoire de gagner de l'espace, mais histoire aussi de traiter ces déchets-là afin qu'ils ne polluent pas notre environnement ".

Oumar Lamine Diaby, lui, est venu du Mali. Sa société, DGB, est déjà solidement implantée depuis 2017 et produit des gaines et des tuyaux en plastique recyclé. Il a aussi un centre de formation. " Le but de DGB a toujours été la formation des jeunes et l'insertion professionnelle. Donc, si on peut apporter un peu d'expertise de notre part, c'est le but également ", explique-t-il.

Auparavant, l'expédition a d'abord parcouru la Méditerranée et le Maroc. L'expérience de ces rencontres à bord est un des temps forts des escales. " Même au sein d'un pays, on est surpris à chaque fois de voir que les entrepreneurs ne se connaissent pas forcément. Et très rapidement, on voit des partenariats qui se créent. Et même en l'espace d'une semaine, on arrive à créer des liens entre eux ", raconte Simon Bernard, président de Plastic Odyssey. Le bateau restera à Dakar pendant un mois. Des visites dans les écoles et une exposition sont également prévues.

Et des initiatives sont déjà existantes. Au Sénégal, les déchets plastiques peuvent désormais devenir des meubles design. Les créatrices de la marque de mobilier Sheznou s'associent depuis 2022 au recycleur Proplast pour transformer des plaques de plastiques colorées en tables, chaises, plans de travail.

C'est hyper joli et en plus, on peut customiser.