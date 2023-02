Afrique: Chisi Mbewe - "Il faut qu'on se remette en question, qu'on retrouve notre allant"

La Zambie et le Bénin se neutralisent 1 à 1 à Alexandrie. Un résultat au goût amer pour Chisi Mbewe qui a vu une équipe zambienne un peu transparente "On a été méconnaissable en première période après on a égalisé rapidement. On a repris le contrôle du match ,ça n'a pas suffi pour gagner. Ce que je retiens l'esprit de réactivité.".

Les Chipolopolo Juniors parvenaient même à se créer quelques situations aux abords des buts béninois, sans réellement se mettre en situation de marquer.

Le chronomètre défilait et les deux équipes finissaient par se quitter dos à dos.

Un résultat qui fait les affaires de la Zambie compte tenu des nombreuses occasions béninoises.

"On ne peut pas se satisfaire de ce résultat. Il faut qu'on se remette en question, qu'on retrouve notre allant" insiste Mbewe.

Au classement de ce groupe C, les deux équipes comptent chacune 1 point et se retrouvent à égalité derrière la Gambie qui a battu la Tunisie plus tôt dans la journée (1-0).