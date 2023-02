Madagascar: Enseignement supérieur - Le ministère interdit les bizutages dans les universités publiques

Les bizutages sont interdits dans les universités publiques et IST pour éviter les affrontements entre étudiants et la destruction des infrastructures. L'organisation des manifestations culturelles et sportives doit également faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable.

Des mesures sont prises par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES) suite aux évènements qui se sont produits dans les universités. Dorénavant , il est formellement interdit de pratiquer toute forme de bizutage pour accueillir les nouveaux étudiants dans les universités et instituts supérieurs dépendant du ministère, selon une note publiée hier. Il en est de même pour l'organisation des manifestations culturelles et sportives mettant en exergue les origines ethniques des étudiants. Les activités culturelles mettant en avant la culture malgache notamment les festivals de danses traditionnelles sont par contre autorisées. Une autorisation préalable est requise pour l'organisation des manifestations culturelles et sportives par les associations des étudiants. La demande sera adressée au président de chaque université ou auprès du directeur général des IST.

Affrontements

Pas plus tard que dimanche, un affrontement estudiantin a provoqué l'incendie du Bloc 22 du Campus de l'Université de Mahajanga. Ce drame est survenu après une rencontre sportive. Dans son communiqué, le ministère a condamné cet acte ignoble qui a provoqué la destruction de biens communs. Le ministère a également demandé l'ouverture d'une enquête policière et a également demandé à la présidence de l'université sur place de prendre les mesures qui s'imposent conformément aux règles qui régissent les universités. C'est loin d'être un cas isolé, tout le monde se souvient encore des affrontements tribaux entre étudiants à l'université de Barikadimy qui se sont soldés par un mort en 2011.