Madagascar: Jazz MMC / Retour en force , " izay mandona "

Le revoici, le revoilà, en solo, après avoir réalisé un duo avec le roi du Kawitry dans " resaka ". D'ailleurs, il a promis que 2023 serait une année de production. Papa Waza est de retour avec son single très coloré. Le rythme, certes, n'a pas changé, mais a connu une modification pour que cela soit à jour.

Izay mandona parle d'amour. Sortie le 20 février 2023, la musique est écoutée en boucle dans les chambres des adeptes du Waza music. Jazz MMC revient en force et il ne va pas lâcher l'affaire. Ces fans ont besoin de sa voix pour motiver leur journée. Cela faisait presque une année qu'il préparait ce moment. Oui, il était toujours là, mais l'artiste mettra la barre encore plus haute. " Waza style sera au top " promettent ses collaborateurs. Ces temps-ci la concurrence fait rage et des artistes sortent du lot. Cette année, par exemple, plus d'une cinquantaine d'artistes en herbe se trouvent sur la ligne de compétition.

Cependant, rien est inquiétant pour le Papa Waza. Il a des milliers de convaincus. L'essentiel c'est de renforcer le territoire et de l'élargir encore plus. " Izay mandona " est percutant, et le suivant sera encore meilleur !