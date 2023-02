Madagascar-Réunion - Renforcement de la coopération entres les deux îles soeurs

Une délégation parlementaire malgache composée du président du Sénat de Madagascar, Herimanana Razafimahefa ; du sénateur Eddie Serge Fernand, questeur du Sénat ; du sénateur Donat Tang Manasoa est en visite officielle à l'île de la Réunion depuis hier, le 19 février 2023.

Plusieurs réunions de travail permettant d'avoir des échanges enrichissants seront organisés durant cette visite afin d'identifier les opportunités de coopération entre le Sénat malgache et la région Réunion. Hier, une rencontre entre la délégation malgache et madame Nassimah Dindar, sénatrice de la Réunion et présidente du Groupe d'amitié France-Madagascar au Sénat français, a permis aux deux parties d'explorer les différents volets de coopération dans le cadre du renforcement d'un partenariat gagnant-gagnant entre Madagascar et La Réunion. Il s'agit entre autres de la préservation de l'environnement, de l'électrification du milieu rural à partir du traitement des déchets, de l'accès à l'eau potable, de l'agriculture, et de la promotion des jeunes.

Zones importantes

Cet échange a également été l'occasion pour le président du Sénat de rappeler les efforts déjà réalisés par le Sénat de Madagascar dans la lutte contre le changement climatique, à travers des reforestations à grande échelle réalisées à Tsaramasoandro, district d'Ankazobe (région Analamanga) en 2022 et 2023. Les deux îles pourront ainsi conjuguer leurs efforts à travers des actions parlementaires pour notamment réaliser des reforestations sur de vastes territoires dans ces deux zones importantes de l'Océan Indien. Toujours dans le cadre du renforcement de la coopération entre Madagascar et l'île de la Réunion, la délégation du Sénat de Madagascar conduite par son président, poursuit ses interactions avec des acteurs clés de la région Réunion.

Pistes de coopération

Pour la journée du 20 février 2023, une rencontre sous la forme d'une réunion de travail a eu lieu entre les hauts responsables de la région Réunion et les membres de la délégation du Sénat de Madagascar. Cette réunion technique sera suivie d'une entrevue au Sommet entre la présidente de la région Réunion et SEM le président du Sénat, ce 22 février 2023. Concernant la réunion de travail conduite par Mr Wilfrid Bertile, conseiller régional en charge du co-développement régional, de la pêche et des relations extérieures d'une part, et par le président du Sénat SEM Herimanana Razafimahefa d'autre part, les deux parties ont identifié les pistes de coopération et les modalités ainsi que les moyens de réalisation de cette coopération entre la région Réunion et le Sénat de Madagascar. Différents secteurs seront concernés par cette coopération dont notamment le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, celui de l'énergie renouvelable, du tourisme, de l'environnement, du bâtiment, de la formation, de l'éducation et de l'innovation.