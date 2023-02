Congo-Kinshasa: Addis-Abeba - La RDC présente des progrès réalisés dans la vaccination systématique

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a pris activement part au premier forum ministériel de haut niveau dont le thème a été "Créer une dynamique pour le rétablissement de la vaccination systématique en Afrique" tenu récemment à Addis-Abeba.

La rencontre a été organisée par le gouvernement de la Sierra Leone, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et la Commission de la santé, des affaires humanitaires et du développement social de l'Union africaine, en marge de la 38e session ordinaire de cette organisation. L'occasion a permis au ministre Jean-Jacques Mbungani de fixer les participants sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo (RDC) qui a fourni des efforts notables dans le domaine de la vaccination systématique. Il a indiqué que ce pays a réussi à introduire de nouveaux vaccins qui constituent un progrès prépondérant en la matière.

"Cette amélioration considérable s'est traduite par l'accroissement du nombre d'antigènes de six à treize en 2022, la certification du statut du pays libre de circulation du poliovirus sauvage en 2014 avec maintien des indicateurs aux standards de certification, l'élimination du tétanos néonatal en 2019, l'augmentation notable des capacités de stockage des vaccins et autres intrants à tous les niveaux, et l'adhésion du pays à l'initiative de l'indépendance vaccinale, améliorant la complétude et la promptitude du décaissement de la contribution du gouvernement à l'achat des vaccins ", a -t- il soutenu.

L'impact négatif de la covid sur la vaccination systématique

Cependant, Jean-Jacques Mbungani a regretté que ces progrès aient connu un coup d'arrêt avec la survenue de la covid-19 dont l'impact sur la vaccination systématique a fait que le pays occupe le second rang de ceux ayant le plus grand nombre d'enfants zéro dose dans la région Afrique et le sixième au niveau mondial, avec près de 734 000 enfants qui n'ont jamais été en contact avec les services de vaccination. "L'impact de la covid-19 sur la vaccination systématique a aussi eu d'autres conséquences, notamment le relâchement du système de surveillance se traduisant par la survenue des épidémies des maladies évitables par la vaccination ", a souligné le ministre.

Qu'à cela ne tienne, a-t-il fait savoir, la RDC ne ménage aucun effort pour maintenir le cap et assurer une meilleure couverture vaccinale sur l'ensemble du territoire national. "Depuis 2019, le gouvernement congolais a placé la vaccination de routine comme priorité. Cela s'est traduit par l'engagement au plus haut niveau de l'Etat où le président de la République a présidé personnellement deux forums en faveur de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite, en juillet 2019 et en octobre 2021", a informé le patron de la santé en RDC.

Il a évoqué aussi la mise en place d'un plan de relance de la vaccination de routine (plan Mashako) qui porte des innovations et actions clés, permettant d'augmenter la couverture vaccinale de vingt points en fin 2019. " A ce jour, ce plan couvre les vingt-six provinces du pays dans sa version 2.0. Des efforts ont aussi été consentis avec les partenaires pour augmenter les capacités de stockage à travers la construction de trois Hubs à Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi. Les capacités au niveau des zones de santé est estimée à ce jour à plus de 90%. Des campagnes préventives et des ripostes ciblant la polio, la fièvre jaune et la rougeole ont été organisées dans les provinces ciblées, permettant de combler des lacunes en matière d'immunité des enfants ", s'est félicité Jean-Jacques Mbungani.

En ce qui concerne le vaccin contre la covid-19, la RDC a depuis 2020 entrepris des efforts énormes pour améliorer la couverture vaccinale, qui se situe dans la population cible à 21% pour la première dose et à 17 % des personnes complètements vaccinées.