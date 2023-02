Congo-Brazzaville: Littérature - Virginie Ngolo Awé mise en exergue au café littéraire

L'écrivaine Virginie Ngolo Awé a été mise en exergue au café littéraire organisé par les éditions Alliance Koôngo, le week-end dernier, à travers son recueil de poèmes de 93 pages intitulé " Une Pierre précieuse sur l'île de Virginie ", publié en 2020 aux éditions éponyme.

Sous la modération de Willy Gom, le café littéraire sur le thème " Partageons nos coups de cœur " a mis en exergue, pour sa première édition, Virginie Ngolo Awé, pour son recueil de poèmes intitulé " Une Pierre précieuse sur l'île de Virginie ". Dans ce recueil, presque entièrement dédié à son " Prince charmant ", la poétesse, dans sa parure d'amoureuse, a dévoilé sous la forme d'un " roman-photo " les instants les plus marquants de son épopée sentimentale.

Prenant la parole en premier, Ramsès Bongolo, éditeur, écrivain et critique littéraire, a fait savoir que dans leurs rayons, il y a plusieurs catégories de livres, dont ceux qui embrassent tous les âges. Ces livres, comme du fromage, peuvent être consommés sans distinction d'âges. C'est le cas d'" Une Pierre précieuse sur l'île de Virginie " de Virginie Ngolo Awé. Ce recueil de poèmes, a-t-il dit, n'est pas un livre pour ceux qui ne se laissent pas bercer par les contes bleus, les rêveries poétiques. Ce n'est pas un livre pour ceux qui pensent que l'amour n'existe vraiment que lorsqu'il rime avec la notion d'intérêt.

En outre, bien qu'une certaine pierre soit au cœur de ce recueil, le livre de Virginie Ngolo Awé n'est pas pour les cœurs de pierre, mais pour ceux dont l'amour pour leur conjoint est solide comme une pierre, lourd comme un rocher et précieux comme un diamant, comme l'exprime si bien l'image sur la page de garde. Bref, honorer et dévoiler ses sentiments envers la pierre précieuse qui trône au centre de son cœur est la raison d'être de cette publication, a expliqué Ramsès Bongolo.

Critiquant ce recueil de poèmes, Winner Franck Palmers (Winner Dimixson Perfection), écrivain et critique littéraire, a signifié qu'" Une Pierre précieuse sur l'île de Virginie " est un titre phraséonyme laudatif. Romancière, nouvelliste et poétesse, Virginie Ngolo Awé est, à travers ce recueil poétique, l'écho féminin actualisé de " Mignonne allons voir si la rose " (Pierre de Ronsard). Humaniste amoureuse à joindre moelle et jointure, elle se pose comme verbe-musique. Une musicalité à la note florale, une ode thérapeutique, un hymne fertilisant et envoûtant, a renchéri Winner Franck Palmers (Winner Dimixson Perfection).

Virginie Ngolo Awé sur les traces des grands poètes

Artiste jusqu'au sang, jusqu'à l'ADN, l'écrivaine à l'honneur devient tour à tour Pierre de Ronsard, Alfred de Musset et Paul Éluard au féminin, a indiqué Winner Franck Palmers (Winner Dimixson Perfection). Le célèbre poème de Pierre de Ronsard, poète français du XVIe siècle est l'écho actualisé et féminisé de certains vers de Virginie Ngolo Awe. Ronsard a écrit : " Mignonne, allons voir si la rose/ Qui ce matin déclose/ Sa robe de pourpre au soleil/ A point perdu cette vesprée (soirée)/ Les plis de sa robe pourprée/ Et son teint au vôtre pareil " (Ronsard, Odes, I, 17, 1550). Alors que les femmes africaines qui ont déjà un nom récusent le port du nom marital, l'insertion de l'anthroponyme marital Ngolo dans la soie de son nom à l'état civil et usité comme nom de plume est le miroir de son grand amour pour son illustre époux.

Si Victor Hugo, écrivain français du XIXe siècle a sublimé son amour pour sa progéniture Léopoldine, Virginie Ngolo Awé magnifie son époux. " Pourtant, comme Victor Hugo, elle lui offre des fruits d'or, des roses, elle remplit ses bras protecteurs. Elle lui dit de douces choses. Cet homme a un nom : Pierre Ngolo. Il est l'homme de sa vie, l'épicentre de sa jeunesse sublimée et éternisée, la fondation de sa sécurité et l'oasis de ses délices ", dit-elle.

Réagissant au cours de ce café littéraire, le préfacier de cet ouvrage, Pierre Ntsemou, a fait lui aussi observer que des lettres d'amour sont légion dans le monde de la littérature de cœur, certes, mais une poésie presque tout entièrement consacrée à l'homme de sa vie ne court pas les rues de la littérature. " Un sacré coup de poker pour joker de Pierre qui a su susciter une telle inspiration qui ferait pâmer de jalousie réelle celles qui auraient quelques faiblesses à lui ravir ce cœur tout à elle, acquis le long des vers et pas seulement puisque dans la vie du couple, elle en révèle par quelques habiles et subtiles détours des pans d'une sincère relation conjugale ... ", a -t-il indiqué.

Quant à Obambé Ngakosso, il a fait une observation sur les titres de Virginie Ngolo Awé, lesquels pour lui sortent de l'ordinaire. " Même quand on n'apprécie pas la littérature, cependant ses titres attirent, à l'instar "D'une robe pour deux". Bref, le style c'est l'Homme avec grand H. Ce sont des cas rares de voir une femme écrire un poème pour son mari. Il y a un diamant sur la couverture, et ce n'est pas du hasard ; tout est anodin ", a-t-il déclaré.

Prenant la parole pour son mot d'usage, l'écrivaine Virginie Ngolo Awé n'a pas été prolifique, ne parlant qu'en peu de mots. " J'ai entendu des beaux mots. J'ai entendu les rimes. Je n'ai rien à dire sinon que déclamer le poème portant le titre de "Sur cette Pierre, j'ai bâti ma maison ", a-t-elle souligné. Notons que Virginie Ngolo Awé a aussi publié " Le silence de la tombe " et " Une robe pour deux ".