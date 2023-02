Congo-Brazzaville: Santé - Un atelier de formation en kinésithérapie ouvert à Pointe-Noire

L'atelier s'est ouvert, le 21 février, à l'hôpital général Adolphe-Sicé sur le thème " Prise en charge rééducative de la lombalgie commune sur rachis opéré ou non ", en présence de Lambert Chakirou et du Pr Urbain Richard Bileckot, respectivement directeur général de cet hôpital et chef de service de rhumatologie au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville.

Le personnel des hôpitaux généraux Adolphe-Sicé et Ngoyo prend part à l'atelier qui s'achèvera le 25 février. En plus du thème principal, les participants développeront quelques autres sous-thèmes comme le contrôle de connaissances de base, l'introduction à la lombalgie commune ; l'évaluation kinésithérapique ; le leadership associatif ; la prise en charge de la lombalgie commune ; la prise en charge kinésithérapique de la lombalgie commune ; la lombalgie et ergothérapie ; la hernie discale lombaire et kinésithérapie et autres.

Ouvrant les travaux, Lambert Chakirou a signifié que l'on ne peut parler de traumatologie sans parler de la kinésithérapie, parce que la kinésithérapie est au centre et à la base de tout.

Pour sa part, le Pr Urbain Richard Bilecko a expliqué que la lombalgie est une maladie très fréquente dans la vie quotidienne de toute personne, souvent responsable de divers handicaps. " Les kinésithérapeutes, présents à cet atelier, modifieront leurs pratiques dans leurs structures sanitaires respectives, ces derniers sauront désormais prendre en charge la lombalgie et contribueront ainsi à réduire les nuisances liées à cette maladie chez les Congolais ", a-t-il déclaré.