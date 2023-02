Afrique Centrale: Les chefs d'Etat de la CEEAC attebdus à Kinshasa

Prélude à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale(CEEAC) qui aura lieu le 25 février en République démocratique du Congo, les experts et hauts fonctionnaires de cette institution se sont réunis le 19 février, à Kinshasa.

Ouvrant la réunion, le président de la Commission de la CEEAC, Gilberto Da Piedade Verissimo, a insisté sur l'épineuse question de trésorerie qui mine le financement et le fonctionnement normal de cet organe. Il a, une fois de plus, plaidé en faveur de la mise en œuvre des mécanismes de financement des activités de la CEEAC afin de la rendre compétitive.

Citant le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, premier président en exercice de la Commission de la CEEAC, l'ambassadeur Gilberto Da Piedade Verissimo a déclaré : " Notre institution est à un tournant important de son parcours. Notre devoir est donc de préserver et de consolider la CEEAC, notre instrument d'intégration et de coopération régionale pour le bien-être et l'épanouissement de nos populations ".

Au même moment s'ouvrait également la réunion des ministres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, présidée par le commissaire aux Affaires politiques, Paix et Sécurité, Mangaral Banté, représentant le président de la Commission de la CEEAC.

Les deux réunions ont été organisées après celles des chefs d'état-major général/commandants en chef-directeurs généraux, police-gendarmerie/Haut fonctionnaire des Affaires étrangères/intégration régionale/Relations extérieures et celles de deux comités techniques spécialisés dans les affaires juridiques et financières, d'une part, et le comité technique spécialisé dans la défense, la sûreté et la sécurité de la CEEAC, d'autre part.

Au cours de leurs travaux, les ministres ont examiné l'ensemble des propositions faites par les réunions sus-évoquées sur le projet du Mémorandum d'entente entre la Commission et les Etats membres de la CEEAC, les capacités promises de la Force multinationale de l'Afrique centrale (Fomac) ; le plan de distribution des postes au sein de l'état-major régional de la Fomac ; le format du rapport de la situation politique et sécuritaire du Mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale incluant l'analyse prospective et stratégique.