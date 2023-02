Gambie/Tunisie: CAN U20 /Tunisie-Gambie (0-1) - Mal parti !

Les poulains de Sellmi ont mis beaucoup de temps à tâter le terrain et n'étaient pas suffisamment entreprenants pour imposer leur loi... contrairement à leur adversaire.

A la veille de leur entrée en matière, ils déclaraient vouloir atteindre les demi-finales de cette CAN pour se qualifier à la prochaine Coupe du monde qui aura lieu au mois de mai en Indonésie. Adel Sellimi et ses joueurs ont raté, hier face à la Gambie, leur entrée en lice et ce n'est pas avec le visage qu'ils ont montré à l'occasion de leur premier match de la CAN d'Egypte qu'ils pourront atteindre leur objectif.

Une première mi-temps fade durant laquelle nos jeunots se sont contentés de tâter le terrain, laissant les Gambiens manœuvrer librement. Des Gambiens qui étaient plus entreprenants, mais pas suffisamment dangereux pour inquiéter notre gardien Gazzeh, en tout cas durant la première mi-temps de jeu qui s'est soldée par un nul vierge.

Des tentatives sans lendemain...

Après la pause, Adel Sellimi a pris son courage à deux mains et a demandé à ses joueurs de monter un peu plus vers l'avant. A peine deux minutes jouées et voilà qu'on assista enfin à la première véritable occasion tunisienne du match, sauf que la frappe de Wahabi a raté le cadre (47'). A l'heure de jeu, Sellimi opéra trois changements simultanés. Du sang frais et un jeu plus porté vers l'offensive qui allait donner lieu à une autre tentative, mais le tir de Garreb, sur coup franc direct à l'approche des 16 mètres, passa largement au-dessus de la transversale (56'). Encore un tir mal cadré !

Et alors que nos jeunes internationaux opéraient de temps à autre par des tentatives sans lendemain, les Gambiens allaient créer la surprise en fin de match au moment où les débats sont devenus plus équilibrés. Une erreur d'appréciation du gardien Gazzeh qui, pourtant, est intervenu plus d'une fois pour éloigner le danger, mais sur ce coup-là a raté tout simplement sa sortie. C'était à la 84' lorsque Sanyang se faufila sur la gauche, centra pour Alagie Saine qui reprit de la tête, réussissant à tromper la vigilance de Gazzeh qui, en voulant boxer le ballon, le laissa filer entre les mains.

Un but assassin survenu à six minutes de la fin du temps réglementaire. Et ce ne sont pas les cinq minutes du temps additionnel qui allaient changer la donne. Les poulains de Adel Sellimi n'avaient pas assez de ressources et n'étaient suffisamment entreprenants pour changer la donne.

Tunisie : Gezzah, Ben Nijma, Saoudi, Sassi, El Majhed, Derbali, Wahabi, Chouchane (Dridi 63'), Garreb (Abid 63'), Snana (Othman 63') et Djebali (El Hmidi 87').