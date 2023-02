Mozambique/Sénégal: CAN U20 / Dario Monteiro (coach Mozambique) - " On va attaquer une autre montagne, le Sénégal "

Après son match nul salvateur (0-0) au Cairo International Stadium en marge du match d'ouverture de la CAN U20 en Égypte face aux pharaons, le sélectionneur mozambicain Dario Monteiro veut créer la sensation contre le Sénégal.

" On ne peut pas prévoir l'avenir. On n'a su être à la hauteur face au pays hôte devant son public. On va attaquer une autre montagne, le Sénégal.il faut faire face. J'ai un groupe solide, des jeunes qui veulent représenter honorablement leur pays. On va démonter sur le terrain qu'on peut faire mieux que défendre. On sait que le football sénégalais est dans toute sa splendeur mais on va chercher un résultat ", a annoncé Monteiro en conférence de presse.

Le Mozambique veut continuer à grandir et surprendre. Rendez-vous au Stade international du Caire, le 22 Février pour un duel des extrémités.