Ile Maurice: Remise en liberté conditionelle - La motion de Jean Hubert Celerine entendue le 9 mars

Renvoyés pour cause de cyclone lundi, les débats dans la motion de remise en liberté conditionnelle logée par Jean Hubert Celerine, alias Franklin, auront lieu le 9 mars. Lors de la comparution du suspect, hier, au tribunal de Bambous, les enquêteurs de l'ICAC ont fait savoir que son interrogatoire n'a pu avoir lieu en raison des conditions cycloniques. Il reste en détention et devra être de retour en cour le 28 février.

Lors de l'audience de lundi prochain, les enquêteurs seront en meilleure position pour dire si l'enquête avance. Il est fort probable que Franklin et d'autres personnes soient entendus durant la semaine avant que l'enquêteur principal de l'ICAC ne vienne mettre en avant ses arguments pour objecter à la liberté conditionnelle de Franklin le 9 mars. Les enquêteurs maintiennent que d'autres protagonistes seront interrogés et on prévoit d'autres arrestations. La police a objecté à la remise en liberté conditionnelle de Franklin en invoquant les risques d'interférence avec les témoins et les preuves.

En raison des conditions cycloniques ces quelques jours, la marge de manœuvre des enquêteurs était limitée. Mais ils comptent reprendre le tout dès aujourd'hui. À ce jour, Franklin a eu droit à trois sessions d'interrogatoire et selon les enquêteurs, il aurait exprimé son souhait de garder le silence. C'est Me Alexandre Le Blanc qui était présent en cour hier. Jusqu'à présent il n'y a toujours aucune indication si le bureau du DPP se joindra à cette affaire lors des débats.

Par ailleurs, les débats sur la motion de remise en liberté conditionnelle de l'ami proche de Franklin, Rikesh Sumboo, seront entendus le 27 février. Il est soupçonné d'être l'un des prête-noms de Franklin.

Jean Hubert Celerine a été arrêté par l'ICAC le 7 février. Il a été convoqué "et arrêté" non pour trafic de drogue pour lequel il a été condamné à l'île sœur le 2 juillet 2021 mais pour le délit allégué de blanchiment de Rs 25 millions. Le 23 janvier, la Financial Intelligence Unit a obtenu le gel des comptes bancaires de Franklin en vertu des articles 9 et 10 de l'Asset Recovery Act. Ce gel concerne les trois compagnies de Jean Hubert Celerine, Ti Mimi Grill Fast Food Ltd, Topfleet Car Rental Ltd et New York Boutik Ltd. Huit autres personnes qui sont des proches de Franklin sont aussi concernées.