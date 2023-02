Sénégal: Salon International de la Construction de la Finition et de l'Infrastructure - L'Italie pays invité d'honneur à la 8ème édition du SENCON

"L'Italie est pays leader dans le monde du secteur de la construction, de l'architecture, des finitions et du second œuvre haut de gamme.

Selon les chiffres, le secteur du Btp et ses industries connexes représentent plus de 6 % de l'emploi et 4,5 % du Pib du pays. Pour ces raisons, l'Italie a été choisie comme pays invité d'honneur de cette édition de la foire des construction Sencon 2023, qui aura lieu du 23 au 25 au Centre des expositions de Diamniadio (Cicad) ", lit-on dans un communiqué de presse. A

fin de développer et renforcer les relations commerciales et les partenariats entre les sociétés italiennes et sénégalaises du secteur, l'Ambassade d'Italie à Dakar / Ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et l'Agence gouvernementale Ita - Agence pour l'internationalisation des entreprises italiennes à l'étranger - ont organisé un pavillon Italie avec 22 sociétés italiennes du Btp et des secteurs connexes.

Les entreprises italiennes qui participeront à cette édition de Sencon en tant qu'exposant sont spécialisées dans les secteur du Btp, notamment dans le second-œuvre, les peintures et vernis, les panneaux Eps, les produits d'étanchéité, la plomberie, les portes&fenêtres, les échafaudages, les solutions pour le béton et les machines et systèmes de construction.