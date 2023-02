Madagascar: Malagasy Rugby - Une réconciliation avec les ligues régionales en vue

Le bras de fer entre le Malagasy Rugby et les ligues régionales continue.

Les six présidents des ligues élus et l'équipe dirigeante du Malagasy Rugby sont toujours en désaccord. Ces ligues en tant qu'organes suprêmes et délibérants ne veulent rien lâcher. " Nous voudrions que la situation soit apaisante, et nous continuons à demander la légitimité et la transparence dans la gestion du rugby à Madagascar ", a annoncé Tefiharivony Rasolonjanahary, le président du Betsiboka Rugby. Les Ligues régionales de rugby ne comptent pas céder et continuent leur lutte contre l'illégalité de l'élection à Toliara. " Il n'y avait pas eu la présence du ministère garant de la légalité qui a supervisé l'élection.

Pourtant, s'il y a vraiment un certificat de conformité, nous exigeons une lettre qui atteste que Marcel Rakotomalala est le président de la fédération. Nous ne cherchons pas le chaos au Malagasy Rugby, mais la discussion, la coordination et la transparence pour que l'administration du rugby à Madagascar soit légale que nous exigeons ", a ajouté ce porte-parole. Jean Rakotondrafara, président de l'association FTMR AF6 a également annoncé que lui et ses membres sont désemparés de la situation qui prévaut. " Le problème n'est pas encore résolu tandis que la saison est déjà lancée ". Fenohasina Rakotomalala, ex-président de la ligue d'Analamanga de sa part a annoncé qu'il soutient toujours ces ligues.

Marcel Rakotomalala, président du Malagasy Rugby ne reste pas muet. " Nous avons été élus par une seule loi électorale, donc si elles sont illégales, sont-elles légales ? Je fais appel à ces ligues pour venir assister à la Codis le 01 mars 2023 à 14h30 au siège du Malagasy Rugby Ankorondrano. Par contre, ma porte est ouverte et ils ont encore le temps de discuter ", a indiqué le numéro un de l'ovale malgache. " La CODIS ne sera pas forcément une sanction ou punition, mais, tout dépendra de leur réponse ", a-t-il continué. Les six présidents des ligues attendent avec impatience ce moment.