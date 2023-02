Madagascar: Amitié mozika évangélique awards - 13 trophées pour la quatrième édition

En pleine saison cyclonique, le microcosme de la musique évangélique est en ébullition. Plus que quelques jours avant l'" Amitié mozika évangélique awards ", l'unique cérémonie de remise de trophées musicaux évangéliques dans la Grande île. Pour cette année, 13 trophées iront aux plus méritants. Si les votes suivent leurs cours sur la page Facebook " Amitié mozika évangélique awards ", la remise de trophée sera retransmise sur Amitié TV bientôt.

Créée en 2019, l'" Amitié mozika évangélique awards " en est à sa quatrième édition. Événement de l'Amitié TV avec le " Vondron'ny artiste évangélique ", le awards prime les chanteurs et organisateurs par catégorie et accueille plusieurs célébrités dans le milieu de l'évangélisation. Le but est d'établir un classement des meilleurs clips et les meilleurs artistes de l'année, le tout 100% chrétien. " Les nommés sont les artistes évangéliques qui ont sorti un clip aux normes, ceux qui sont sollicités à la télé et ceux qui récoltent le plus de vus sur YouTube ainsi que ceux qui ont le plus de réactions sur Facebook " selon les organisateurs, " Le but est d'encourager et de reconnaître les talents évangéliques.

D'autant plus que bon nombre de jeunes talents et des artistes confirmés sont en train de redorer le blason de la musique évangélique, la moindre des choses est de récompenser tout effort fourni " relatent-ils. 90% est attribué par le public tandis que les 10% restant incombe au jury. Ce dernier est constitué par des représentants de L'Amitié TV et des artistes. En attendant la date butoir, les votes sont encore en cours. Grand public, à vos clics !

Les catégories

-Fiankohofana sy fanandratana (praise)

-Fiderana mafana (generation 1)

-Fiderana mafana (génération 2)

-Worship praise live

-Urban évangélique

-Spectacle de l'année

-Meilleur clip évangélique de l'année

-Révélation artiste évangélique

-Variété évangélique de l'année

-Artiste évangélique de l'année

-Meilleur cover dance évangélique

-Chorale

-Gospel