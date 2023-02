Madagascar: Opposition - Vers un match TIM contre AZ Miara-Manonja

Rien ne va plus dans le camp de l'opposition. Entre le TIM et le mouvement AZ Miara Manonja, le divorce est plus que jamais consommé.

Schisme ! L'approche des échéances électorales exacerbe le jeu politique. Des alliances se nouent tandis que d'autres se dénouent. Des intérêts politiques et des stratégies savamment orchestrées dictent le comportement des acteurs politiques. Ainsi, des divisions deviennent incontournables au grè des circonstances. Ce vendredi 24 février sera une date qui marquera à jamais, au fer rouge, les relations au niveau de l'opposition. En effet, deux événements d'envergure s'organiseront. D'un côté, le reboisement de la solidarité, à Ambohitrimanjaka, préparé depuis quelques semaines par les animateurs de l'AZ Miara Manonja. De l'autre côté, la cérémonie de présentation de vœux pour le nouvel an, jumelée à la sensibilisation pour s'inscrire sur les listes électorales, du parti Tiako i Madagasikara (TIM) au Magro Behoririka. Le schisme est désormais incontournable. Les ténors de l'AZ Miara Manonja auront bel et bien quitté leur famille politique, si le reboisement se tiendra, tandis que le geste des dirigeants TIM s'apparente à un rejet.

Traitres

" Il y a ceux qui sont de mèche avec le régime dans le camp de l'opposition ", s'est déjà fait entendre Eric Randrianaivo lors de l'émission AZ Miara-Manonja de vendredi dernier. Alors que dans le camp du TIM, des éléments, de l'aile la plus dure, du parti ont déjà traité " la bande à Razara Piera ", composée surtout de la députée Hanitra Razafimanantsoa, Fidèle Razara Piera, Eric Randrianaivo et Vonison Andrianjato, comme des traîtres. " Des réfracteurs qui n'ont pas suivi les consignes de Dada ", nous a-t-on fait savoir. Qui a trahi qui ? Une question qui mérite bien évidemment des réponses. Quoi qu'il en soit, la pagaille s'installe dans le camp de l'opposition. Des comportements contradictoires à la solidarité que les deux parties ont prêchée ces derniers temps. Une situation qui ne fait que faciliter la tâche aux " oranges ", alors que plus tôt, les animateurs de l'AZ Miara-Manonja ont invité les autres forces de l'opposition à " mettre de côté l'orgueil et la division ".

Magro

Symbole de la résistance des Zanak'i Dada et place forte de tous les nostalgiques du régime Ravalomanana, un message se cache derrière le choix d'organiser cet événement du vendredi au Magro Behoririka. En effet, durant les moments les plus sombres de l'histoire du parti, les Zanak'i Dada se sont donné rendez-vous au Magro Behoririka pour attendre le retour de leur " sauveur " mais surtout pour dénoncer toutes les dérives des autorités de la Transition tout en réclamant leur appartenance à la " légalité ". Les dirigeants du TIM ne veulent pas faire les choses à moitié. Cet événement constitue en quelque sorte le moment de rassemblement de toutes les personnes fidèles à Ravalomanana. Ceux qui ne seront pas au rendez-vous ne seront certainement plus bien vus.

Impossible

Un autre facteur qu'il faut prendre en considération dans ce match opposant " la bande à Fidèle " et le TIM est l'existence de la plateforme Panorama qui se réunira, selon les informations, demain. Une plateforme qui a été malmenée par une crise de leadership. Le retour de Hery Rajaonarimampianina pourrait changer la donne. Rappelons que depuis sa mise en place, les membres de cette tendance de l'opposition n'ont pas pu trouver son président. Un strapontin qui revient naturellement à Marc Ravalomanana ou à Hery Rajaonarimampianina, deux potentiels candidats qui pourraient représenter l'opposition lors de la prochaine présidentielle. Toutefois, on voit mal comment l'opposition va faire pour sortir un candidat unique dans cette ambiance malsaine. Un pari impossible.