Madagascar: Secteur de l'Énergie - Mise en place de 36 centrales solaires d'ici août 2023

Les défis sont énormes, mais le nouveau ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa se montre prêt à les relever. Sans omettre les autres volets, il insiste, dans sa feuille de route, sur l'accès à l'électricité et sur l'éclairage pour tous.

L'électricité devrait être disponible pour l'ensemble du peuple malgache, mais pas uniquement aux usagers de la Jirama. C'est ce qu'a déclaré le nouveau ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, lors de la cérémonie de passation avec son prédécesseur Andry Ramaroson, qui s'est déroulée hier à Ampandrianomby. D'après la feuille de route qu'il a présentée, un projet de mise en place de 36 centrales solaires sera entrepris au niveau de 36 districts et devrait être réalisé avant le mois d'août 2023. En effet, ces centrales permettront aux communautés de différentes localités, d'avoir accès à l'électricité. En outre, le ministère compte poursuivre, en collaboration avec la Jirama, la mise en œuvre du projet Branchement Mora. Si ce projet vise à atteindre 170.000 branchements, le ministre compte réaliser 100.000 branchements au cours de cette année. En outre, une distribution d'un million de kits solaires est également en vue, cette année 2023, d'après le ministre Solo Andriamanampisoa. " Ce n'est pas qu'un rêve. Ce sont des projets réalisables, qui vont certainement être réalisés. Nous allons améliorer les services de la Jirama qui bénéficie à près de 20% de la population. Mais nous allons également œuvrer pour que les 80% restants aient également accès à la lumière et à l'électricité ", a-t-il soutenu.

Améliorations

En effet, le redressement de la Jirama figure parmi les grands défis du nouveau ministre, qui connaît très bien les maux de cette société d'Etat. Hier, il a révélé qu'une annonce internationale serait bientôt publiée pour le recrutement du directeur général de la Jirama. Toujours dans l'optique de donner l'accès à l'électricité pour tous, il a évoqué la réforme en cours du CODELEC (Code de l'électricité), prévue être achevée au mois de mars 2023, afin de permettre aux entreprises privées de contribuer à la fourniture d'électricité. L'ORE (Office de régulation de l'électricité) et l'ADER (Agence de développement de l'électrification rurale) connaîtront également des améliorations. En ce qui concerne l'éclairage public, le ministre Solo Andriamanampisoa a confirmé la poursuite de l'installation de lampadaires pour les rues et les grands axes routiers dans les villes de Madagascar. Cependant, les petits couloirs des différents quartiers doivent également être éclairés pour lutter contre l'insécurité, a-t-il noté. D'après les explications, une collaboration sera nouée avec les riverains pour la mise en place des éclairages publics au niveau des zones sans poteau.

Méritocratie

Il faut noter que la passation entre le ministre sortant Andry Ramaroson et le nouveau ministre Solo Andriamanampisoa s'est déroulée hier, dans une ambiance amicale et chaleureuse. Malgré les difficultés actuelles des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures, le nouveau ministre se montre très confiant, quant à la réalisation des objectifs qu'il s'est fixés. " Nous avons vu que des efforts ont été initiés. Ceux-ci ont été perturbés par de nombreuses crises, suivies de l'explosion de la centrale d'Andekaleka au début de l'année dernière. Si on schématise l'évolution de la situation de ces secteurs de l'énergie et des hydrocarbures à l'aide d'une courbe, l'année 2022 devrait afficher le niveau le plus bas. Il faut qu'on remonte et qu'on améliore notre performance, notamment dans la réalisation du velirano n°2 qui vise l'accès à l'électricité pour tous ", a-t-il déclaré, après la signature des documents de passation. N'ayant pas encore annoncé de changement au niveau des responsables auprès du ministère, Solo Andriamanampisoa a indiqué que le ministère va faire un grand sprint auquel peuvent contribuer ceux et celles qui sont capables de relever les défis.