Madagascar: Nosy Be Jazz Festival - Grand come-back à Pâques

L'île aux Parfums, dans le nord-ouest de Madagascar, sera le lieu incontournable des mélomanes, dans un peu moins de deux mois. Nosy Be Jazz Festival fait en effet son grand come-back. La quatrième édition du Nosy Be Jazz Festival qui aurait dû avoir lieu en 2020, annulée à cause de la situation sanitaire qui prévalait au pays, se tiendra finalement du 7 au 10 avril 2023 prochain. Une nouvelle édition qui s'annonce explosive avec notamment la venue de plusieurs grands noms du jazz mondial.

Plus d'une centaine de musiciens de 5 nationalités différentes sont attendus pour participer à ce grand événement musical qui prendra place dans des lieux quasi- paradisiaques. Lalatiana et Deenyz, de grandes dames du jazz, représenteront la gente féminine à ce festival, aux côtés de Samy Andriamanoro Quintet, Théo Rakotovao, Tanjona Rakotovao et Joro Rakotozafiarison, pour ne citer que ceux-là, pour les artistes malgaches

Mais des artistes provenant des îles et pays voisins seront également de la partie, notamment Jozéfinn' Austral View, un collectif d'artistes venant de La Réunion, Afrique du Sud et Madagascar. Et d'autres artistes venant de plus lointaines contrées tels que l'Italie et les Etats-Unis honoreront également cet événement musical d'envergure. Le public pourra donc profiter de la bonne musique, variée et haute en couleur, dans un cadre paradisiaque et magique de sable blanc aux mille parfums.

Une présentation de ce festival s'est tenue à Tamatave le 10 février dernier pour offrir un avant-goût de l'événement. Les talentueux Hent's (basse), Njaka (clavier) ainsi que Jazzelo (drums) ont accompagné Davis et Yrinaf Boutska lors de cette soirée. En première partie, le public a découvert le folk très inspirant de Kouma, un artiste originaire de Sainte-Marie.

En rappel, un accord de partenariat a été signé entre Jonah Ramampionona, PCA de l'Office National du Tourisme de Madagascar et Niry Ravelojaona, président du Comité d'Organisation du Nosy Be Jazz Festival, le 8 juillet 2022. L'objet de l'accord : atteindre l'objectif commun des deux parties de promouvoir la destination Madagascar auprès d'une clientèle à la recherche de bonnes vibrations musicales, par l'intermédiaire d'un festival de jazz international annuel.

Nosy Be sera donc la prochaine destination pour expérimenter une virée musicale inédite dans un décor de rêve, pour les touristes étrangers mais également pour les Malgaches.