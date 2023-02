Madagascar: Aires protégées de Boeny - Une plateforme des gestionnaires mise en place

Soutenir l'intégration des aires protégées au développement régional durable. Telle est la mission que s'est donnée la plateforme des gestionnaires des aires protégées de la région Boeny.

En cours de mise en place, ladite plateforme de protection répond au besoin des gestionnaires d'aire protégée de " joindre leurs efforts et de s'assurer que les valeurs écosystémiques des aires protégées pour le développement régional soient mieux comprises et soutenues ". Ainsi, la structure devrait leur permettre de mener un plaidoyer " pour un soutien accru en faveur des aires protégées et des communautés locales à plusieurs niveaux ".

Pour les initiateurs de ce projet, " l'établissement d'un cadre de gestion solide est essentiel pour mobiliser les ressources techniques, financières, humaines et organisationnelles en faveur d'aires protégées efficaces, produisant des impacts réels pour Madagascar ". S'inspirant de la plateforme de la région Diana, celle de Boeny, qui rassemble six gestionnaires et d'autres parties prenantes importantes, devrait faciliter le partage d'expérience. Pour l'heure, le plan de travail est en phase de finalisation.

Des axes de collaboration et des priorités pour l'année en cours ont toutefois été approuvées par les parties prenantes. Entre autres, la mise en place d'une structure pour la communication, l'échange régulier de bonnes pratiques ainsi que des sessions de renforcement des capacités, le plaidoyer commun autour de l'application du Dina, le renforcement de la lutte contre le feu et enfin la mobilisation de financement durable.