Madagascar: Haja Resampa - " La préparation impeccable des Jeux des Îles comme objectif "

Dans six mois, Madagascar accueillera les 11es Jeux des Iles de l'Océan Indien. Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports a de nombreux " chantiers " devant lui.

Le nouveau locataire de la Place Goulette, Haja Resampa a placé l'organisation des Jeux des Iles de l'Océan Indien dans sa priorité. La passation entre le ministre de la Jeunesse et des Sports sortant, Tinoka Roberto et celui entrant, Haja Resampa s'est tenue, hier, à Ambohijatovo. " Je promets dans le principe de continuité des services de l'Etat de poursuivre les actions déjà entreprises. Pour les 10 prochains mois sauf sans changement, nous allons fixer des priorités. La préparation et l'organisation des Jeux des Îles impeccables seront notre priorité car les yeux des îles sœurs seront rivés vers nous. Nous allons continuer le soutien aux athlètes et enclencher la préparation car nous savons tous que le sport nous rassemble et permet de raffermir la fierté nationale ", a expliqué le numéro un du sport malgache dans sa prise de parole.

Ce département fait partie de celui qui a bénéficié de nombreux projets présidentiels en matière de construction d'infrastructures sportives. " Nous allons continuer la construction des nombreux terrains. A long terme, nous prévoyons une réforme du secteur sportif. Les jeunes ne seront pas lésés car l'avenir du pays est entre leurs mains ", a-t-il continué. L'ancien président de la fédération de la danse sportive reconnaît l'importance du mouvement sportif dans son département. " Les portes du ministère est grandement ouverte pour les fédérations sportives pour les intérêts des sportifs ", a-t-il conclu.

Élection

L'ancien homme fort du sport malgache, Tinoka Roberto, va se consacrer à la politique et les élections à venir. " Le sport a montré qu'il est capable de réunir tous les Malgaches. En quatre ans, le sport malgache a retrouvé ses lettres de noblesse et n'a pas démérité sur la scène internationale. Il n'y a pas de miracle en sport, c'est la raison pour laquelle nous avons priorisé la construction des nombreuses infrastructures sportives ", a fait savoir Tinoka Roberto. Homme de terrain, il a déclaré qu'il n'est pas en froid avec le président de la République, Andry Rajoelina. Tinoka Roberto a lancé la préparation des 11es Jeux des Îles et son successeur prend le relais pour que la Grande Île sortira gagnante et vainqueure de cette édition à domicile.