Afrique: Le droit au développement de l'Afrique au menu d'une réunion à Genève

Le droit au développement en tant que priorité pour l'Afrique a été au menu d'une réunion, lundi, avec le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme, Volker Türk, organisée par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, en sa qualité de président du Groupe des ambassadeurs africains.

Lors de cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre des consultations que tient le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme avec les différents groupes régionaux en prélude à la 52ème session du Conseil des droits de l'Homme, le droit au développement a été mis en avant en tant que priorité centrale pour les pays africains. Le Haut-Commissaire a relevé les nombreux défis découlant des tensions géopolitiques, dans un monde fragmenté et leurs impacts indéniables sur la détérioration de la situation globale des droits de l'Homme, rappelant les effets néfastes de certains grands chocs mondiaux qui ont une résonance beaucoup plus forte en Afrique qu'ailleurs, alors que le "continent n'en est pas responsable". M. Türk a évoqué l'importance que représente l'Afrique pour son mandat, et son souhait de coopérer pleinement avec l'Union africaine, notamment sur la question du droit au développement.

Il a, de même, souligné la nécessité que le Sommet mondial sur les Objectifs de développement durable (ODD) prévu en 2023 à New York, prenne en compte des aspects centraux pour l'Afrique, parmi lesquels le droit au développement, la dette et plus globalement les questions financières. Le Haut-Commissaire a, par ailleurs, souligné une multitude de points figurant à l'ordre du jour en 2023, dont le 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme en tant que moment d'introspection pour mieux se préparer à l'avenir ainsi que le 30è anniversaire de l'adoption de la résolution créant le mandat du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme, insufflée par l'esprit de la Déclaration et programme d'action de Vienne.

Plus d'une vingtaine d'ambassadeurs et de délégués permanents ont contribué aux débats, s'exprimant sur des questions relatives à la réforme du Conseil, à la promotion et au respect des droits de l'Homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, à l'évaluation de la mise en œuvre des décisions, ainsi que celles de la justice climatique et à l'accès au numérique.