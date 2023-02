Afrique Centrale: Nord-Kivu - La MONUSCO s'investit dans le déploiement des kits d'enregistrement

Après le lancement des opérations d'enrôlement et d'identification dans l'Aire Opérationnelle 3, le 16 février dernier, Paul MUHINDO s'est engagé dans une itinérance à travers l'espace Kivu pour se rendre compte de l'effectivité des opérations majeures, prélude à la participation des Congolaises et Congolais aux élections. Occasion pour ce membre du bureau de la Commission Electorale Nationale Indépendante de saluer le concours de la mission de l'Organisation des Nations-Unies pour la stabilisation en RDC (Monusco) qui a appuyé le déploiement du matériel dans la province du Nord-Kivu, dans le territoire de Beni, plus précisément à Kainama.

Paul Muhindo a reconnu qu'il reste un grand défi concernant le déploiement du personnel et du matériel. Ce déploiement est difficile pour une réussite de la Centrale électorale seule. Raison principale qui a justifié sa présence à la MONUSCO, dans le cadre du partenariat existant entre elle et la CENI. Sa démarche a consisté à solliciter l'appui logistique de cette structure onusienne en vue d'acheminer par les airs (hélicoptère) les agents et le matériel directement à Kainama .

Avant de renchérir : "Kainama est la dernière localité, dans le territoire de Beni, qui n'était pas encore desservie en matériel. Avec ce déploiement, nous allons ouvrir tous les 213 centres d'inscription que compte Beni. C'est ainsi que nous tenons à remercier la mission onusienne pour cet appui logistique accompli pour le plus grand bien de tous".

Par ailleurs, dans le cadre de l'itinérance, le Rapporteur Adjoint de la CENI était également dans la ville de Butembo pour suivre le déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs.

"Je suis en mission d'itinérance pour voir comment se passe l'enrôlement des électeurs dans la

ville de Butembo. Lancée depuis le 16 février dernier, il est important pour nous de savoir si tous les centres d'inscription sont opérationnels. Et nous constatons que c'est bel et bien le cas à Butembo. Nous profitons de l'occasion pour expliquer à la population comment se faire enrôler, qui sont concernés et quelles sont les pièces requises", a-t-il indiqué.

Et d'ajouter : "Il faut aussi préciser que nous avons placé un bureau dans la ville de Butembo pour enrôler les déplacés du territoire de Beni. La même chose a été faite dans la ville de Beni, à

Nyiragongo. Nous avons placé un autre pour les déplacés de Rutshuru, de sorte que le droit civique de ces compatriotes soit respecté", a déclaré Paul MUHINDO.