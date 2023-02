Madagascar: Faire en sorte que les enfants se sentent aimés, importants pour quelqu'un, et non un fardeau à libérer - Les missionnaires de la prison pour mineurs d'Anjanamasina

Ankililoaka — "Trano zaza maditra", ou "Maison des vilains garçons", est le nom du centre de rééducation de l'État qui accueille plus de cent enfants et jeunes à Anjanamasina, une banlieue de la capitale Antananarivo. Ici, depuis des années, les missionnaires salésiens de Don Bosco distribuent des repas tous les dimanches et pendant les fêtes du milieu de semaine et organisent des activités ludiques avec les garçons.

"La musique, le théâtre, le sport, ainsi que la formation spirituelle à travers la célébration de la messe, le catéchisme et la projection de documentaires religieux et éducatifs sont quelques-unes des activités dans lesquelles nous essayons d'impliquer les mineurs dans les différentes étapes de leur détention." Le père Giovanni Corselli, missionnaire salésien à Madagascar depuis près de 40 ans, a raconté à l'Agence Fides son expérience personnelle au service de la prison pour mineurs d'Anjanamasina.

" La communauté d'Ambohitratrimo, où se trouve le noviciat salésien, est à un quart d'heure de route de la prison - explique-t-il. D'abord avec mes prédécesseurs, puis avec moi et maintenant après moi, ils travaillent beaucoup dans le but de faire en sorte que les jeunes prisonniers se sentent le mieux possible. Pour être plus proches d'eux, nous avions l'habitude d'offrir des cadeaux aux différents directeurs et responsables, ainsi qu'aux gardiens de la prison, à Noël et à Pâques, et nous les invitions toujours à manger avec nous et les garçons."

"En moyenne, ils sont une centaine, âgés de 9 à 17 ans, mais le nombre de mineurs détenus varie en fonction des descentes que la police effectue la nuit ou le jour et où elle surprend des enfants qui courent partout en essayant de voler", explique le missionnaire. Souvent, ce sont les parents eux-mêmes qui les mettent là parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'eux." L'objectif des salésiens de Don Bosco est de faire en sorte que les garçons se sentent aimés, importants pour quelqu'un, pas un fardeau dont il faut se débarrasser, de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas abandonnés.

"Malheureusement, pendant la semaine, ils sont soumis aux règles rigides de la prison qui ne tiennent pas compte de leur droit au jeu et au temps libre, mais le dimanche, ils peuvent participer à des activités sportives et récréatives. Des jeux et des tombolas sont organisés au centre deux ou trois fois par an, mais c'est aussi l'occasion de distribuer des objets utiles à la vie quotidienne. Les prix sont des vêtements, des fournitures scolaires, du chocolat, etc. En outre, comme les autorités ne sont pas en mesure de fournir des repas réguliers et équilibrés aux jeunes détenus, les salésiens ont pris l'initiative de distribuer des repas complets par l'intermédiaire des novices, qui mangent ensuite avec les garçons."

"C'est une réalité délicate et complexe à gérer, qui voit cohabiter ceux qui ont commis un délit, ceux dont le seul tort est de vivre dans la rue sans le soutien de leur famille, et aussi des enfants et des jeunes dont les familles ne peuvent pas s'occuper, à tel point que dans le jargon populaire on l'appelle Trano zaza maditra, ou Foyer pour vilains garçons. Nous avons essayé de sauver certains d'entre eux, mais avec d'autres nous n'avons pas réussi parce qu'ils ont besoin d'être constamment pris en charge et nous n'en avons pas toujours la possibilité", conclut le père Corselli.

Dans certains pays du monde, les mineurs sont arrêtés et détenus pour des raisons futiles, comme s'enfuir de chez eux, dormir dans la rue, sécher l'école, parfois ils sont jugés comme des adultes, condamnés à purger leur peine dans des prisons pour adultes et subissent un traitement égal à celui des adultes de la part de la police. Les chiffres publiés par le Fonds des Nations unies pour l'enfance font état de plus d'un million d'enfants privés de liberté dans les prisons du monde entier.

Human Right Watch, une organisation de défense des droits de l'homme, affirme que de nombreux enfants emprisonnés ont reçu des peines excessives et disproportionnées qui violent le droit international. Les mauvais traitements, les abus, l'interdiction de contact avec la famille, le recours à l'isolement cellulaire et le manque de personnel correctement formé sont autant d'accusations portées par Defence For Children, une ONG œuvrant pour les droits de l'enfant dans le monde, concernant les conditions et le traitement des jeunes en prison dans certains pays.