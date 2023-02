Gabon: Le Président de la République s'est entretenu avec son Homologue du Niger

le 21 février 2023-Le Président de la République, S.E. Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu ce jour au Palais présidentiel avec son S.E. Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger, en séjour dans notre pays à l'occasion d'une Visite de Travail et d'Amitié.

Au cours de cet entretien, S.E. Mohamed Bazoum a adressé à son Frère et Ami, S.E. Ali Bongo Ondimba, ses sincères condoléances suite au décès survenu le 20 janvier dernier, du Ministre des Affaires Etrangères, Feu Michaël Moussa Adamo.

Les deux Chefs d'Etat ont principalement examiné les questions d'intérêt commun, d'ordre diplomatique, culturel et économique, et se sont réjouis de leur parfaite convergence de vues sur la gestion des Questions Climatiques et Sécuritaires, notamment en matière de lutte contre le terrorisme dans leurs espaces communautaires respectifs à savoir, la CEEAC et la CEDEAO.

A cet effet, le Président Mohamed Bazoum a salué le leadership du Chef de l'Etat pour son rôle majeur en faveur de la préservation de l'environnent, et lui a adressé ses félicitations pour l'organisation prochaine du One Forest Summit les 1er et 2 mars 2023 à Libreville, co- organisé par le Gabon et la France.

Par ailleurs, les deux Chefs d'Etat se sont félicités du climat empreint d'amitié et de fraternité qui a prévalu au cours de leurs échanges et ont convenu de la tenue prochaine à Niamey d'une Commission Mixte Gabon-Niger, à une date qui sera fixée par voie diplomatique, aux fins de redynamiser la coopération bilatérale entre nos deux pays, et la hisser à un niveau supérieur.

A l'issue de leurs échanges, le Président de la République du Niger, S.E. Mohamed Bazoum, a remercié son Homologue S.E. Ali Bongo Ondimba, pour l'accueil fraternel et particulièrement chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait, lors de son séjour en Terre gabonaise.

Il a également saisi cette occasion pour remercier les autorités de notre pays pour les conditions de séjour dont bénéficie la communauté nigérienne résidant au Gabon, forte de quinze mille (15.000) personnes officiellement recensées.

Pour sa part, le Chef de l'Etat a remercié son Hôte pour la Visite qu'il a effectuée dans notre pays, gage de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement le Gabon et Niger.