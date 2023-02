Gabon: Les promus du ministère de la Culture et des Arts installés

Le Secrétaire général du ministère gabonais en charge de la Culture et des Arts, Minko Mi Ndong N'Nang, a au nom du ministre Max Samuel Oboumadjogo, procédé à l'installation des nouveaux promus nommés au dernier Conseil des ministres. La cérémonie a eu lieu ce mardi 21 février au Musée National de Libreville.

Installés par le Secrétaire général du ministère gabonais en charge de la Culture et des Arts, Minko Mi Ndong N'Nang, les nouveaux promus dudit ministère ont officiellement pris leur fonction. Il s'agit du Dr. Fabrice Nicaise Agyune Ndone, nouveau Directeur Général du Musée National des Rites, Arts et Traditions du Gabon, d' Adrien Djiembi, reconduit à son poste de Directeur Général du Patrimoine culturel, d' Angèle Assélé, Directrice générale des Arts et Industries culturelles, de Franck Stephane Dibault, Directeur des Arts et du spectacle et bien d'autres.

En installant officiellement les nouveaux promus, le Secrétaire Général a rappelé aux uns et aux autres, les attentes du gouvernement. Pour lui, le ministère de la Culture et des Arts s'est donné plusieurs challenges. "Nous avons plusieurs attentes, non seulement les attentes du gouvernement sur les hautes instructions du Président de la République, mais aussi celles des acteurs culturels qui attendent beaucoup de nous" a t-il rappelé.

Aussi, le SG a t-il expliqué que les acteurs culturels ont été durant plusieurs années, oubliés. Ils n'ont pas été selon eux, soutenus. L'Etat ne s'est pas occupé d'eux comme il le fallait. "L'équipe actuel, le ministre Max Samuel Oboumadjogo s'est donné lui-même le challenge de réussir. Il est en mission. Il a un projet et ce projet, il a le droit de le réussir. Et pour réussir, il doit être bien entouré. Entouré des personnes capables de l'accompagner, des personnes capables de porter à bras le corps son projet..." a t-il ajouté.

Les promus ont saisi le message et être disent conscient de la mission qui est la leur également. Au nom de l'ensemble de tous, c'est le Directeur Général du Patrimoine culturel, Adrien Djiembi qui a tenu à remercier les autorités. "Je présente ici notre gratitude aux plus hautes autorités qui ont bien voulu entériner ces nominations, en tête desquelles, Son Excellence, Ali Bongo Ondimba et monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement, Alain-Claude Bilié-By-Nzé, sur proposition bien attendu du ministre de la Culture et des Arts, Max Samuel Oboumadjogo".

Aussi, s'adressant à ses collègues, il a demandé à chacun de travailler de telle sorte que les résultats soient ceux attendues par les plus hautes autorités. "A l'endroit de mes soeurs et frères promus ici, comme un maçon au pied du mur, nous sommes chacun de nous attendus à bâtir ensemble, la maison de culture. Nous n'avons pas d'état de grâce car beaucoup de défis nous attendent. C'est à l'unisson que nous y parviendrons tous. A cet effet , nous n'avons qu'une seule devise : mériter la confiance des plus hautes autorités qui nous ont également fait confiance" conclut-il .

Les promus sont mis au pied du mur. On attend d'eux des résultats satisfaisants et surtout contribuer à bâtir un ministère de la Culture et des Arts longtemps relégué parmi les derniers soucis. Ils ont d'ailleurs promis donner le meilleur d'eux pour donner satisfaction à ceux qui leur ont fait confiance .