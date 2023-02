Sénégal: Elections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation - Les syndicats en ordre de bataille

Les élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation se tiendront du 6 au 13 mars prochain. Pour cette deuxième édition qui se fera en ligne, après celle de 2017, 35 syndicats vont briguer les suffrages des électeurs afin de faire partie de celles qui, pendant cinq ans, seront l'interlocutrice du gouvernement pour défendre les intérêts des enseignants. Ceux qui auront atteint la barre des 10% des suffrages valablement exprimés, seront reconnus comme syndicats représentatifs. A quelques jours de la tenue de ces élections, les syndicats d'enseignants sont sur le terrain pour pouvoir convaincre les électeurs. C'est ce qu'ont fait savoir le secrétaire général du Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES), Ibrahima Guèye et le chargé de l'organisation et plénipotentiaire de l'Union démocratique des enseignants (UDEN), Seydou Kassé

IBRAHIMA GUEYE, SECRETAIRE GENERAL DU SUDES

" Ne pas être à la table des négociations, c'est être un peu relégués à la périphérie des discussions "

" Comme toutes les organisations syndicales dans le secteur de l'éducation engagées dans les élections de représentativité, le SUDES est évidemment aussi sur le terrain. Notre option a été de partir en coalition au lieu de partir individuellement. Nous sommes dans la coalition qui s'appelle USEQ élargie composée de huit organisations syndicales qui ont décidé de mettre en commun leurs forces. Ces élections sont importantes dans le cadre de la rationalisation des relations entre les syndicats d'enseignants et l'Etat. Vous êtes censés être informés de l'explosion du nombre de syndicats que nous avons. Plus de 70 organisations de syndicales au niveau de l'éducation, cela est absolument intenable pour une rationalisation de la table des négociations.

C'est pour cette raison que de commun accord, l'Etat et les syndicats avaient décidé d'organiser des élections depuis 2017. Nous en sommes à la deuxième édition. Pour le SUDES et ses colistiers, c'est extrêmement important d'être représentatifs parce que c'est autour de la table des négociations et c'est à partir de la représentativité que nous avons la possibilité de porter directement auprès de l'Etat les préoccupations des enseignants du Sénégal. Donc, ne pas être à la table des négociations, c'est être un peu relégué à la périphérie des discussions et ne pas avoir la possibilité de peser comme l'a toujours fait le SUDES sur les orientations fondamentales du système éducatif au niveau du Sénégal ".

SEYDOU KASSE, CHARGE DE L'ORGANISATION ET PLENIPOTENTIAIRE DE L'UDEN

" Nous sommes très optimistes "

" Nous nous sommes en coalition parce que nous avons répondu à l'appel de la base. Aujourd'hui, les enseignants militants qui sont à la base, réclament une unité syndicale. Et cette unité, nous l'avons matérialisée en allant aux élections avec une une coalition composée de neuf syndicats et ces syndicats ont jeté leur dévolu sur l'UDEN et le SUDES. L'UDEN va porter le collège élémentaire-préscolaire et le collège moyen secondaire, le SUDES va porter le collège des inspecteurs. Donc, c'est une coalition qui répond à l'attente de la base. Présentement, on est sur le terrain en train d'effectuer des missions dans les dans les écoles, les établissements pour quand même convaincre les enseignants à venir nous retrouver dans cette unité.

Si cette unité dont ils parlent, est réelle en eux, ils devront quand même nous sanctionner positivement. C'est dans ça que nous sommes présentement. Nous sommes très optimistes parce que nous sommes en train de matérialiser ce que la veut, nous espérons qu'elle portera son choix sur nous. Voilà. Et quel est l'objectif de ces élections. Les élections vont permettre de choisir les syndicats qui seront autour de la table des négociations avec l'État parce que vous conviendrez avec moi qu'il y a une pléthore de syndicats d'enseignants. Donc, il faut aujourd'hui assainir comme nous l'avions fait quand même pour qu'au moins quelques syndicats représentent la base autour de la table ".