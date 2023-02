Congo-Kinshasa: Amélioration de la qualité de l'enseignement, EPST - Aminata Namasia lance officiellement la distribution des manuels scolaires et matériels didactiques aux écoles de la RDC

En date du lundi 20 février 2023, Aminata Namasia, Vice-Ministre de l'Enseignement Primaire - Secondaire et Technique, EPST en sigle, a procédé, dans l'enceinte de la Radiotélévision de l'Education, au lancement officiel de la distribution des manuels scolaires et matériels didactiques destinés aux écoles de la RDC. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, en renforcement à la gratuité de l'enseignement.

Introduite par la Secrétaire Général à l'EPST, la Vice-Ministre Aminata a indiqué que : "la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que l'amélioration de la qualité de l'enseignement constituent l'une des préoccupations prioritaires du Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, en conformité avec la vision du Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo", avant de préciser que : "pour atteindre cet objectif fixé par le Président de la République, le Ministère de l'EPST s'est résolu, entre autres, de construire les écoles et de les doter des bancs dans l'ultime objectif de rendre l'environnement d'apprentissage viable, sûr, protecteur et favorable à la rétention des élèves".

Cette vision est, ainsi, celle qui justifie la commande d'un important lot de supports pédagogiques, a-t-elle fait savoir. Le Ministère a reçu pour l'école primaire, selon le programme national, les manuels de lecture et écriture en langues, les manuels de lecture et écriture en français, les manuels de l'élève et les guides de l'enseignant pour les classes de 1ère en 6ème année primaire, ainsi que les guides de l'enseignant pour l'intégration des compétences de vie courante dans le programme national.

Au niveau secondaire, le Ministère a reçu des programmes pour différentes disciplines du domaine d'apprentissage des sciences pour les classes de 7ème et 8ème années, les manuels d'anglais pour la 4ème année des humanités, le programme national de psychopédagogie, le programme national de musique et les manuels de chimie de 3ème et 4ème années des humanités.

En ce qui concerne les matériels didactiques et autres supports, le Ministère a reçu pour le primaire et le secondaire, les balances Roberval, les balances électroniques, les planches didactiques de botanique, de zoologie et de géographie, des globes terrestres lumineux et non lumineux, les poids, les mesures de capacité ainsi que les lattes, équerres et compas.

"En sus de tous les matériels précités, nous avons également bénéficié de plus de 30 containers de supports pédagogiques et, cette semaine encore, nous allons en réceptionner 30 autres ", a déclaré la Vice-Ministre de l'EPST, avant d'épingler l'épineux problème que connaît le Ministère, celui d'entreposage et des moyens logistiques pour les faire parvenir aux principaux destinataires que sont les élèves et les enseignants en provinces.

Pour terminer, la Vice-Ministre Aminata a instruit les Directeurs provinciaux de l'EPST et les responsables à tous les échelons pour utiliser à bon escient, et surtout en bon père de famille, ces supports pédagogiques pour des lendemains meilleurs et rassurés de l'éducation des enfants congolais.