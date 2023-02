Congo-Kinshasa: Consacré au service du Christ, Mathieu Yezu Ngongo-Ngongo devient officiellement prêtre de la paroisse Sainte Rita

C'est en la cathédrale Notre-Dame du Congo, samedi 18 février 2023, que l'Evêque auxiliaire de Kinshasa, Mgr Carlos Ndaka Salabisala a présidé la messe d'ordination Sacerdotale qui a ordonné 8 prêtres et 14 diacres, parmi lesquels le missionnaire père Matthieu Yezu Ngongo-Ngongo. Cette cérémonie a connu la participation d'une centaine de prêtres, religieux et religieuses, nombreux fidèles, amis et proches des heureux ordonnés.

Au cours de son homélie, l'Evêque auxiliaire de Kinshasa a remercié ces hommes de foi, pour leur donation à Dieu. A tous les participants, il a demandé de les accompagner dans la prière et de les soutenir dans les moments difficiles.

Le prélat a exhorté les religieux à être de bons intermédiaires entre le peuple et Dieu, à être des prêtres zélés et inventifs, assidus à la prière et attentifs aux besoins des plus pauvres. Il les a invités à prendre toujours conscience de leur identité religieuse et missionnaire, à être de vrais missionnaires, disponibles à aller dans les périphéries géographiques et existentielles, dans les milieux enclavés et vers ceux qui ont perdu les raisons de vivre.

Le père Matthieu Yezu Ngongo-Ngongo a exprimé le sentiment de joie qui l'habite après son ordination sacerdotale. "Je rends grâce au Seigneur pour la grâce du sacerdoce. J'ai vécu ces jours dans la sérénité, la joie et la paix; maintenant, je voudrais me mettre à son service ", s'est-il réjoui. Pour lui, le message qu'on peut lancer au peuple de Dieu, c'est juste se confier au Seigneur et de faire confiance au Seigneur car lui seul est capable de choisir une personne.

Madame Dalamunda Ruth Mposhi, membre de la famille du nouveau prêtre, a remercié le journal La Prospérité pour l'assistance. "Nous disons merci à La Prospérité car, chaque fois que nous avons un évènement il nous accompagne. Aujourd'hui encore, il a accompagné notre Fils Songye, notre Fils spirituel, notre fils familial du sang, nous disons merci beaucoup à La Prospérité longue vie. Que La Prospérité prospère " a-t-elle ajouté.