Congo-Kinshasa: De la parole à l'acte, Kasaï-Oriental - Me Adonis Muula a obtenu sa carte d'électeur

Après une sensibilisation de la population du Kasaï-Oriental, dans un vibrant appel, Me Adonis Muula Mutombo a obtenu sa carte d'électeur ce lundi 20 février 2023, à Mbuji-Mayi, dans son fief électoral.

Natif de ce coin et digne fils du Kasaï-Oriental, cet Avocat siégeant près la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete exprimait récemment, dans un entretien exclusif au Quotidien La Prospérité, son intérêt, lors des prochaines élections, de porter sa candidature au niveau des législatives provinciales sous les couleurs du parti politique "Action Commune pour la République" de l'Honorable Député National Eliezer Ntambwe Mposhi.

Lors de cette entrevue, Me Adonis Muula révélait être animé par le pouvoir de l'amour, et non par l'amour du pouvoir et préconise incarner des atouts nécessaires pour défendre la cause des populations en prônant une société davantage régentée par le droit, avec une prééminence accordée aux droits économiques, sociaux et culturels. In extenso, retrouvez le profil qui étale son parcours académique, son expérienceprofessionnelle, ses convictions politiques et son modèle de gouvernance.

Profil de Maître MUULA MUTOMBO Adonis

Identité

Maître MUULA MUTOMBO Adonis est né à Mbuji-Mayi, le 9 mars 1986, de l'union de Monsieur Isaac MUTOMBO et Marcelline NDAYA, tous du Kasaï Oriental. Il est de la foi chrétienne et s'identifie comme fils MIBA étant entendu que son père a consacré sa vie au service de cette grande entreprise, jusqu'à son décès, en 2007. Il est du village de Masanga, groupement de Bakwa-Kanda, secteur de Mutwaya, Territoire de Katanda. Il est marié et père de deux enfants.

Etudes faites

Maître MUULA MUTOMBO Adonis a connu un parcours scolaire typiquement Est-Kasaïen. Il commence ses études primaires à l'Ecole NYONGOLO/B, à MBUJI-MAYI, une école MIBA, où il obtient son certificat d'études primaires. Il poursuit sa scolarité au Collège Moderne de Mbuji-Mayi, où il a obtenu son diplôme d'Etat en section Technique, Option Pédagogie Générale.

Sa passion pour les études le conduit ensuite à Kinshasa, où il suit les études de Droit à l'Université Libre de Kinshasa, d'où il sort Licencié, dans l'Option Droit Public, en 2013.

Infatigable chercheur, il demeure à la recherche de connaissances nouvelles, qui le conduisent actuellement vers des études supérieures, à l'issue desquelles il compte soutenir une thèse autour des enjeux politiques et environnementaux de notre temps.

Expérience professionnelle

Maître MUULA MUTOMBO Adonis est actuellement Avocat au Barreau près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete où il s'adonne entier à la défense de ses semblables. Très attaché à la défense des plus faibles, il compte à son actif de nombreux dossier pro Deo, marquant sa lutte en faveur de la justice et de l'équité.

Entre 2017 et 2022, il a œuvré dans le secteur de l'eau, au sein de la REGIDESO, en qualité d'Assistant du Président du Conseil d'Administration. Cette fonction au sommet de l'Administration de la REGIDESO a été mise à profit pour améliorer ses connaissances en matière de leadership.

Cette quête de savoir l'a amené tour à tour dans un séminaire à Dubaï en novembre 2018 sous le thème " la gestion des risques dans une entreprise du portefeuille " puis à Ankara, en Turquie, en juin 2019, sous le thème " l'impératif de création des valeurs et économie numérique ".

Convictions politiques

Maître MUULA MUTOMBO Adonis est membre actif du Parti Action Commune pour la République, du Capable Président Honorable Eliezer NTAMBWE MPOSHI. Il caresse, depuis sa tendre enfance, le rêve d'un monde d'égalité et de fraternité.

Acquis au socialisme, il demeure convaincu qu'une société davantage régentée par le droit est possible en RDC, avec une prééminence accordée aux droits économiques, sociaux et culturels, mais également aux droits collectifs qui se retrouvent dans l'idéal d'un égal accès aux ressources naturelles.

Il perçoit la gratuité de l'enseignement de base et des soins de la maternité comme un signe d'amour du prochain, que l'Etat de droit se doit de consolider et de perpétuer en tout temps.

Sa vision pour la paix et la sécurité tourne autour de la conviction que les attributions de souveraineté doivent demeurer certes prioritaires, sans faire ombrage aux impératifs du relèvement social. Son engagement politique correspond au crédo qui recommande de faire énonce : le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir.

Modèle de gouvernance

Maître MUULA MUTOMBO Adonis, fervent Socialiste, est attaché à la bonne gouvernance, caractérisée par un partage équitable de la richesse nationale.

Il lutte avec acharnement contre les antivaleurs tant dans sa vie politique dans son engagement citoyen au sein de structures de la Société civile.

Tel est Maître MUULA MUTOMBO Adonis.