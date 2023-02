Congo-Kinshasa: Récemment investis par Ordonnance présidentielle, CNDH - Paul Nsapu et ses colistiers prêtent serment devant la Cour constitutionnelle

Les huit animateurs du Bureau de la commission nationale des droits de l'homme (CNDH) ont prêté serment, ce mardi 21 février 2023. C'était en présence du président de la Chambre basse du parlement, Christophe Mboso Nkodia, du président de la cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, et bien d'autres juges, dans la salle d'audience de la Cour Constitutionnelle, à Kinshasa-Gombe.

Il s'agit de Bamba Joëlle, Kimbumbu Dido, Kalindye Dieudonné, Eale Bosela, Ngongo Furaha, Tshibanda Jean-Marie, Kapinga Gisèle, Lokonya Paulette et M. Paul Nsapu, le nouveau président de la CNDH.

Les nouveaux animateurs de la commission nationale des droits de l'homme ont promis, tour à tour, au moment de leur prestation de serment, de respecter les lois du pays, et de défendre les droits de l'homme. D'abord, c'était le désormais numéro un de la CNDH qui est passé jurer allégeance aux préceptes de la CNDH et des droits de l'homme. " Moi, Paul Nsapu Mukulu, président national de la commission nationale des droits de l'Homme, CNDH en sigle, je jure sur l'honneur de respecter la constitution et les lois de la République Démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement la fonction de membre de la commission nationale des droits de l'homme, je crois en l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à la l'indépendance, à la transparence de la commission nationale de droits de l'homme, de m'en tenir à l'obligation de confidentialité même après la cessation de mes fonctions ", a-t-il proclamé.

Cette prestation de serment intervient quelques semaines après l'ordonnance du Président de la république portant leur investiture, le 31 janvier récent. Par ailleurs, le bureau définitif et les coordonnateurs des sous-commissions permanentes de la CNDH ont été élus au cours d'une plénière tenue vendredi 17 février 2023 au siège même de la CNDH, à l'issue de laquelle Paul Nsapu est sorti président, Joëlle Mbamba, Vice-présidente, Dieudonné Kalindje, rapporteur et Paulette Lokonya, rapporteur adjoint.

Il y a lieu de rappeler que la CNDH, commission nationale des droits de l'homme est une institution d'appui à la démocratie. Elle est un organisme technique et consultatif chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Selon la loi du 21 mars 2013 portant son organisation et fonctionnement, la CNDH a pour mission principale de veiller au respect des droits de ľ'homme et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales.

En outre, elle exerce aussi son action à l'égard des personnes physiques ou morales tant publiques que privées se trouvant sur le territoire national ou à l'étranger, orienter les plaignants et victimes et les aider à ester en justice sur toutes les violations avérées. Elle a aussi pour mission de procéder à des visites pénitentiaires. Cette action s'étend aux victimes où auteurs des violations des droits de l'homme en RDC, également aux Congolais se trouvant à l'étranger, victimes de ces violations. La loi lui attribue aussi la compétence d'enquêter sur tous les cas de violations des droits de l'homme.