Afrique: IXès Jeux de la Francophonie - Isidore Kwandja ouvre la séance de renforcement des capacités des volontaires régionaux

C'est ce lundi 20 février 2023, que les volontaires régionaux recrutés par l'Organisation Internationale de la Francophonie pour intégrer le Comité national des IXès Jeux de la Francophonie ont débuté avec les séances de formation.

Ces sessions de formation vont permettre à ces volontaires de s'imprégner de l'organisation des Jeux de la Francophonie avant d'intégrer les différents départements et Commissions du Comité national. La cérémonie d'ouverture de cette session de formation s'est déroulée en présence du Ministre de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, Yves Bunkulu et de la Conseillère du Président de la République en matière des relations publiques, Mme Bibiche Kabengele. Selon le Directeur du Comité national des IXès Jeux de la Francophonie, M. Isidore Kwandja Ngembo, cette formation servira à outiller ces jeunes volontaires venus des pays francophones de la sous-région d'Afrique centrale avant d'intégrer le Comité.

A noter que la formation est dispensée par des experts de l'OIF et de l'Université Senghor d'Alexandrie. Les experts des différents départements et commissions seront aussi au programme pour faciliter leur intégration. " C'est un privilège pour moi d'intégrer ce programme enrichissant qui me permet de travailler aux côtés des experts aguerris et contribuer au succès des IXès Jeux de la Francophonie ", laisse savoir Triphène Tamba Bonazebi, volontaire venue du Congo-Brazzaville.

Pour sa part, Nour Yehonzapane de la République Centrafricaine, se dit impatient d'acquérir ses nouvelles compétences. " Nous attendons beaucoup de cette formation pour nous faciliter l'intégration et acquérir de nouvelles compétences ", dit-il.

Il sied par ailleurs de noter que, cette formation ira du 20 au 24 février 2023, pour une inclusion aguerrie de ces volontaires aux différents départements et Commissions du Comité national.