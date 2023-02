Algérie: Salon Builtec - La cité intelligente et le mortier de restauration des sites archéologiques, principales innovations exposées

CONSTANTINE — Le projet de la cité intelligente et le mortier de restauration des sites archéologiques ont constitué les principales innovations de l'exposition du salon international des constructions modernes et des nouvelles technologies (Builtec), qui ont suscité, mercredi, l'engouement des visiteurs de la troisième édition de cette manifestation, tenue au complexe culturel Ahmed Bey de Constantine.

La cité intelligente est un projet née d'une idée innovante initiée par des élèves âgés entre 9 et 11 ans issus de l'association "Jil Technologie" de Constantine et qui consiste à digitaliser le mode de vie de ses habitants avec la télégestion les systèmes de distribution de l'énergie solaire et ceux de l'évacuation et de l'épuration des eaux pluviales et usées, a indiqué à l'APS, la présidente de cette association, Dr Meriem Serarna.

Ce projet, exposé au salon Builtec en présence des autorités locales et des entreprises de réalisation, permet d'exploiter les eaux usées de cette cité dans l'irrigation et les besoins industriels à travers un réseau souterrain qui redirige les quantités d'eaux amassées vers une station de traitement, outre l'automatisation du système de distribution d'énergie solaire afin d'atteindre une autonomie en la disponibilité d'électricité, a précisé Mme Serarna.

D'autre part, le mortier de restauration des sites historiques et archéologiques ainsi que les vieux bâtis sont des produits 100 % algérien fabriqués par la société Silex en vue de restituer et sauvegarder le patrimoine architectural des différentes régions du pays, entre autres ceux de la wilaya de Constantine, a fait savoir le représentant de cette entreprise.

Ce mortier est un élément de restitution composé de sable, de ciments spéciaux, de fibres et d'additifs, construit dans le but de remettre en état et protéger les ouvrages en béton et en matériaux rigides et à rendre homogènes les rebouchages mais aussi à renforcer la résistance de l'ouvrage abimé.

Parmi les autres produits exposés figurent les produits technologiques "smart home" et ceux de gestion à distance des installations, en sus des matériaux novateurs mis au service des constructions modernes et la promotion du devenir du secteur du Bâtiment.

Dans le cadre de ce salon, dont la clôture est prévue jeudi, les étudiants du département d'architecture de l'université de Sétif ont bénéficié d'une sortie pour visiter les monuments historiques de la wilaya de Constantine, organisée par "la fondation architecture, ville et patrimoine" et l'entreprise Mediasmart.